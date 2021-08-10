刘谦益七月拍戏 28元红包睡棺材

信不信由你！资深演技派男星刘谦益七月说诡事，他住过的组屋旧家惊现冉冉上升的无脸白影！

农历七月号称鬼节，鬼门关开，怪异事层出不穷，资深前辈刘谦益昨天接受《新明日报》访问时说，最诡异的事曾发生在他住家，尽管事隔多年，仍烙印他心里。

谦益旧家在东北部一带组屋，他住高楼，风凉水冷，环境很舒服。

“记得那时孩子还很小，大概三四岁，一天晚上，小孩去厨房洗手，洗着洗着，忽然见他有点惊慌走来大厅，我问孩子看到什么，他说在洗脸盆的窗口‘看到白色的影子升上来’。我好奇地问他，脸长得怎么样？穿什么？小孩回答：‘穿白衣服、头发长长、没有脸’......”

那一瞬间，谦益知道小孩碰到了“好兄弟”，小孩年纪很小，从未听过大人说鬼故事，更没接触“灵异”的意识，所以一点都不害怕，只是觉得奇怪，“怎么有人升上来？”他还告诉谦益，自己跟无脸白影对望了一下，白影忽然就往下沉......

旧家住址先前曾是坟地，铲平后建造房屋，谦益暗忖会否仍有“灵体”未彻底迁移，本想找道士上门超度，但担心小题大做，吓坏邻居，于是去庙宇请了平安符，再买柚子叶，于厨房虔诚拜拜，祈求灵体不要再出现。

谦益在该房子住了超过七年才搬走。

亲戚看到他“灵堂”问：怎么没通知我？

问起农历七月拍“触霉头”的戏，谦益直言曾为电影《美满人生》在农历七月敢敢躺进棺材里！

既是专业演员、又曾兼职卖保险，谦益认为人世间很多事无须避忌，也不应自我设限。他透露，当年那一场躺棺戏原订于农历七月初一拍摄，“记得那场灵堂戏是在大巴窑一组屋楼下拍摄，剧组布置得非常像灵堂......”

他说，当天下午设灵，他一���亲戚凑巧经过“设灵处”，见到谦益的“遗照”大吃一惊，直问：“怎么没有通知我！”后来见到摄影剧组得知是拍戏，亲戚当场松了一口气，但说也奇怪，躺棺戏原本农历七月初一拍摄，不知怎的临时取消。

“躺棺戏隔几天才拍，不过仍在农历七月，我躺进棺材，为了迁就镜头取角，头不能动，也因身子躺的位置稍低，工作人员小心翼翼用金银纸‘垫’在头下，头部位置需要‘调整’，就有人上前帮我挪动了几下，手法很专业......”

人躺冷飕飕棺木，虽说不避忌，但谦益内心仍有点“毛毛的”，“后来知道，帮我调整头部姿势的人是专办丧事的！那一刹那忍不住想，经他的手触碰过的往生者不知有多少......”

“死人戏”酬劳多少？

按民间习俗，演艺圈拍“死人戏”有吉利红包可领，通常是导演自掏腰包，市价2毛至2元不等，谦益说：“那一次躺棺是我拿过最大的红包（多少钱？）28元！”