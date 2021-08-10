担任新专辑制作人 黄韵仁与张杰飙出新高音

担任张杰新专辑制作人，黄韵仁飙出新高音。

中国知名歌手张杰将推出新专辑《值得更好的》，本地音乐人黄韵仁任专辑制作人，也写了七首曲，他这次给张杰和自己设了新挑战——飙高音。

黄韵仁受访时说：“主打歌《你值得更好的》，我在Bridge（连接段）写了一个高音，是我写过最高的音，张杰想要更有气势，我提议自己用假音和音，唱出更高一个音，他觉得很酷，非常喜欢整个效果。”

黄韵仁和小寒2010年为张杰写过歌曲《手中沙》，之后断了联系，直到两年前张杰来新，三人约见吃饭，张杰提起在筹备新专辑，才又促成这次的合作。小寒为新专辑写了四首词，也担任专辑统筹。

谈及这次当制作人的挑战，黄韵仁说：“张杰要一首全情歌专辑，但全是情歌，要如何让每一首都有特色，这是个有趣的挑战。他也希望编曲越简单越好，让自己的歌声贴近听歌的人。”

黄韵仁透露，张杰虽是大咖但非常有礼貌，甚至让他受宠若惊。“张杰听了《你值得更好的》之后问我，‘我知道你的强项是吉他，但编曲可以少一点吉他吗？’其实他可以直接说他要什么，不要什么，但他很尊重我的感受。”

乐于给新人机会

张杰乐于给新人机会，这次专辑有四首词是黄韵仁和小寒的齐天音乐学校学生的作品。黄韵仁说：“很多歌手不满意就退货，但张杰给这些新人机会修改，非常难得。”

秉着张杰给新人机会的精神，黄韵仁也找来一个十岁女生“献声”。歌曲《看呐看》有一段手风琴，黄韵仁想起两年前中国成都公干时看见一个小女孩演奏手风琴，非常精彩，他当时跟女孩的父亲要了联络号码，这次就打电话邀请女孩参与专辑中的演奏。黄韵仁说：“张杰也是四川成都人，他对这个安排非常开心。”

小寒担任专辑统筹 为微电影写旁白

小寒担任专辑统筹，负责文案，也为张杰昨天（8月9日）配合专辑推出的微电影《值得更好的》写旁白。

这部微电影由张杰、赵丽颖和魏大勋主演，用专辑中的四首歌串起一个关于爱情和梦想的故事，导演是《比悲伤更悲伤的故事》的林孝谦。微电影昨晚7点在微博播出，一小时就有超过1000万次点看率。

因为疫情，小寒和张杰只能透过电话沟通，小寒大赞张杰非常友善，完全没有隔阂感：“他很谦虚，对我恭恭敬敬，叫我小寒姐。他那么大咖的一位歌手，却愿意为作品的质量花很多时间，我们可以聊两个小时，聊到我耳朵都热了。他很忙，会抓紧时间跟我谈，有时候是在跑步机上打给我。”

小寒说：“这次的歌曲有悲伤的、感动的、悸动的，但都不狗血。这张专辑可以在白天听，也可以在夜晚听，很适合现在的环境氛围。”