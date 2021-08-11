车子撞上骆驼 于月仙伤重身亡

（北京讯）中国女星于月仙惊传在内蒙古车祸身亡，终年50岁。死讯经由弟弟证实，于月仙的丈夫稍早前也发出讣告。

于月仙以2006年热播剧《乡村爱情》系列善良豪爽的超市老板娘“谢大脚”成名，该剧一演就是15年，陪伴许多观众成长，她亲切的形象深植人心。

骆驼内脏散落肇事现场

8月9日凌晨3时30分左右，在内蒙古阿拉善拍戏的于月仙搭乘的SUV车辆意外撞上路过的两头骆驼，车上其他三人经过救治都无生命危险，于月仙却因伤重不幸身亡。车祸现场周边已被封锁，无法靠近，但能看到骆驼被撞得四处乱飞的内脏，据目击者称，正常车速不应该会造成那样的事故现场。交警透露，于月仙坐在副驾驶后方位置，事发时车上四人均系了安全带。事发车子损毁严重，车子棚顶被掀开。

于月仙近期到内蒙古旅游还经常在微博上更新影片，欢迎大家到她的家乡玩，8月5日还在社交网站晒出采蘑菇的影片。于月仙除了《乡村爱情》，也演过电视剧《青山绿水红日子》《男人四十要出嫁》《书剑恩仇录》《水浒传》等，曾在《演员的诞生》节目有精彩表现，是观众相当熟知的演员。

众星哀悼章子怡发聊天记录

演艺圈众星纷纷表达哀悼，小沈阳泣诉：“真是不敢相信，小姨一路走好”，翟天临也发文：“一定是假的……你是那么好的人，合作也好，做朋友也好，一直鼓励我，一定是假的。姐，我太难过了……太难过了！”熊梓淇、孙茜、金燕和辛芷蕾等演员也发文悼念，章子怡则发了和于月仙的聊天记录，写道：“17年尾在《演员的诞生》的舞台上认识了月仙姐，说好的来日方长呢？一路走好师姐。”