“最美博士”不伦风波逆转 许蓝方澄清不认识林俊杰

（台北讯）被封为“最美博士”的网红许蓝方以大方、犀利态度谈论性爱议题而暴红，昨天却被爆出偷吃医生人夫，遭正宫在今年4月提告，指控她“侵害配偶权”。她昨天下午在面簿发出声明驳当小三介入人夫婚姻，反指对方骚扰。

许蓝方遭周刊爆料偷吃医生人夫B男，还曾向情夫透露，自己被吴宗宪、曾国城、林俊杰等人追求，风波闹大，10日许蓝方噤声半日，所属经纪公司TVBS自早上11点半左右表示将由公司发声明，律师反复确认内容，直到下午5点，许蓝方才在自己的面簿贴出五点声明稿，控诉报道不实。

许蓝方否认和男医生有任何身体接触，“强调从未有任何介入别人家庭的行为”。称周刊秀出的Line对话“大多张冠李戴、刻意扭曲，并非事实全貌”，也质疑周刊用合成图来示意对话内容不公。许蓝方说和医生人夫已将近一年没联络，但对方仍会透过各种管道频发讯息，对她“造成极大的骚扰”，她未回应对方，也将讯息交给律师处理。虽然有网友理性表示要坐等真相水落石出，不过许蓝方的声明似乎未能获得大部分网民的信任。

吴宗宪：进厨房就不用怕油烟

许蓝方昨天已先私信向被无端提到演艺圈前辈吴宗宪、曾国城致歉，声明中也提到无辜被扯进来的林俊杰，澄清“她只知道林俊杰是知名歌手，并不认识更无私交。”

吴宗宪10日受访回应：“没有的事，神经病，我和她是再普通不过的朋友，如果有不实报道，我保证提告。”吴宗宪还告诉致歉的许蓝方：“没有关系，进厨房就不用怕油烟，被误解也是演艺事业的一部分。”他要许蓝方开心面对每一个挑战，“演艺圈没有新闻才是坏新闻”。