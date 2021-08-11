河正宇强调为治皮肤打禁药

（首尔讯）演出电影《与神同行》的43岁韩国男星河正宇去年惊爆因施打俗称“牛奶针”异丙酚（Propofol）染毒争议，经纪公司当时说明他是前年接受皮肤激光治疗，在医生判断下施打，绝无滥用。他之前因施打药物被罚款，10日上午则因违法药物罪名现身法庭，他再次为错误行为道歉，但强调是为了治疗皮肤才会这样。

他发表声明说：“我因异丙酚受到罚款处分。此前在检察机关的调查过程中，我承认了所有的事实，并接受所有处分。”首尔中央地方检察厅对河正宇，以涉嫌在首尔江南整形外科非法注射睡眠麻醉剂异丙酚为由提出略式起诉。

河正宇前年用弟弟名义约诊江南某整形医院治疗皮肤，事件曝光后，他的律师声明：“是医生主动提议，加上河正宇本来就较谨慎，平常预约餐馆也不会用本名。他去治疗后才知道有许多政商名流也在同医院看诊，认为医生会建议用其他名义预约很正常，没有想太多。”但坦承这部分有些轻率。

韩国检方认为，河正宇虽然否认嫌疑，但他以亲弟弟和经纪人等名义数次注射异丙酚的过程等，属于非法投药的情况。检方判断，从2019年1月起到9月之间，在上述手术过程中，是非必要的睡眠麻醉。公判结果与略式起诉时一样，要求缴纳1000万韩元（约1万1800新元）的罚款。