开火锅店“出事” 贾玲、陈赫恐遭殃

开火锅店也翻车？继吴亦凡事件后，官媒点名娱乐圈乱象，许多知名艺人恐遭牵连。

最近，加拿大籍男星吴亦凡被刑拘事件闹得沸沸扬扬，有媒体说这只是个开始，好戏才刚要上演，因为艺人通过生意、代言的高酬劳导致的乱象，已经吸引当局关注，官方就要出手整顿了。中媒指，通过吴亦凡事件的契机，接下来很多其他明星也可能遭殃，包括陈赫、贾玲、郑恺、薛之谦、马伊琍、汪涵等。

火锅店非明星本人经营

《人民日报》发表了对明星火锅店的看法，揭穿了背后的灰色产业链。原来明星开火锅店并非是他本人经营，而是采取了“挂名加盟”的方式。

拿陈赫的贤合庄为例，开业时陈赫会邀请好友到场宣传，再邀请一些自媒体博主发文造势，推广到社交平台，短短几年的功夫，全国就有上百家门店。但实际上，贤合庄和陈赫没什么关系，背后是有专业的公司在运营，陈赫只是拿自己的名气入股，他们联合起来赚的就是高额的加盟费。在北上广这样的一线城市，加盟一家火锅店的费用大概是九万新元左右，二三线城市也需要至少六万新元，算下来整体投入可以高达30万新元以上。

加盟费贵，想要收回成本就只能涨价，消费者为了支持偶像进店消费，结果却被当做冤大头狠狠地宰了一笔，但明星却只管赚钱。

中媒指出，郑恺的火凤祥、贾玲与包贝尔合开的辣庄都是如此，开小规模火锅店的明星就更多了，薛之谦、邓伦、沙溢、尹正都有自己的店，如果不赚钱会有这么多人尝试吗？官媒点名这种乱象，是要打击这种收费模式，解决食品安全隐患。

明星遭质疑为挣钱不核实代言商品真实性

中国央视也点名批评马伊琍和汪涵的代言，质疑明星为了挣钱不择手段，不核实代言商品的真实性。

马伊琍代言的茶芝兰奶茶翻车，茶芝兰被指打着加盟口号实施诈骗行为，请马伊琍为其代言，利用她的人气，骗取大众加盟费，许多人不明真相纷纷中套，加盟后损失惨重。

这起“套路加盟”合同诈骗案被上海警方破获，抓捕诈骗人员90人，涉案金额高达1亿4000万新元。无数投资者无法接受损失难以追回，马伊琍也成为了加盟商口诛笔伐的对象，要她赔偿损失。

马伊琍的口碑断崖式下跌，意识到舆论的压力，她公开道歉承认自己有错，没有核实清楚，目前已经向品牌方提出解约以及将会积极配合调查，希望大众原谅她这一次，不过似乎效果不彰。

在此之前，汪涵也曾因代言投资理财产品翻车，也被立案调查，让人觉得，明星代言频繁出事，出事就道歉，没有可信度了。