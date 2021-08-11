奶奶马国去世 黄思恬遗憾没能见最后一面

本地当红小花黄思恬在马来西亚的奶奶，8月9日新加坡国庆日当天逝世，昨日她在IG发出自己与奶奶的合照，遗憾没见到最后一面：好好说再见是多么幸运的一件事。数十位圈内艺人纷纷留言安慰思恬节哀。

《新明日报》昨日联系上思恬，她透过经纪人表示，奶奶患有三高（糖尿病、高血糖、高胆固醇），身体日渐衰弱最终去世，享年88岁。

因疫情关系不能回马来西亚老家，思恬只能通过视频陪伴病重阿嬷。思恬最后一次跟阿嬷视频时，阿嬷连说话的力气都没有。“前几个月阿嬷已没法好好吃饭。”

思恬也透露，因为疫情关系，当地规定丧事不能办超过三天。因此原定五天的丧礼，只好缩短改成今天出殡。

这两天思恬只能透过家人发照片、视频和直播陪阿嬷走完最后一程，这让她真真切切感受到“疫情无情”，她说：“就连现在，我想陪在我家人身边一起承担这份悲伤我也做不到。”

回忆起上次见到阿嬷还在两年前，这些日子里思恬一直期盼疫情好转，盼望赶在明年新年见到阿嬷，没想事与愿违，上次离别竟是永别。

尽管如此，思恬的工作仍不受影响照常进行。“此刻的我是无助的。因为回不去，什么都做不了。只能在网络上陪阿嬷最后一程。我才恍然觉得有机会好好说再见是多么幸运的一件事。”

最后，思恬籍此事呼吁大家善待所有离乡背井出外工作的人，也激励他们“要坚强，要加油！一切会变好的，世界会康复的！”