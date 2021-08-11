前任面前和别人约会 韩恋爱综艺被轰狗血

去年韩国综艺推出纪实观察类真人秀《我们离婚了》，邀请离婚夫妇上节目，这个引爆话题的模式现正被中国引入制播。成功尝试这类猎奇情感题材后，韩综愈发大胆，继续挖掘更多情感题材，新推出两个恋爱综艺，都是看限时交换约会后，几对已经或面临分手的情侣，是选择原有恋人还是新的伴侣。节目进一步挑战和观察人性，同时也刺激人们的窥私欲，被一些人用“狗血”和“缺德”来形容。

相比过去以甜蜜、心动为主题的恋综，有观众看了新节目感叹：“这是当着前任的面和别人谈恋爱！”“你永远也不晓得自己有多喜欢一个人，除非你看见他和别的人在一起。”

【《换乘恋爱》】已分手情侣装不认识 和其他嘉宾发展恋情

《换乘恋爱》集合四对已经分手的情侣，在不公布关系、前任彼此装不认识的情况下，和其他嘉宾发展新恋情。对很多人来说，和前任见面已经不容易，何况还要在同一个小屋里生活、当着对方的面奔赴新恋情。但观众都好奇：谁是谁的前任？他们会不会复合？有没有更适合他们的人？当着前任的面要怎么恋爱？看到前任和别人在一起心情会怎样？

节目一开始，嘉宾们聚在一起谈论前任，有人想起一见钟情的经历；有人提起日常生活中对方的浪漫；有人想到生病时对方的照顾；有的人说现在还没有忘记她；更有人一边说分手之后一次也没哭，一边忍不住掉下眼泪。看得观众有些唏嘘。

其他“狗血”安排还有：

①嘉宾们都会收到一封来自前任帮其写的介绍信，并得当面朗读，结果有人读着读着就哭了，因为发现对方还记得自己的一些小爱好。

②要给第一天的心动对象发短信时，节目组安排，如果自己的前任给别人发了短信，那个人也会收到短信通知：“您的前任没有选择您。”让有的嘉宾瞬间哽咽。

③嘉宾们得带约会对象去和前任一起去过的地方，男方可以向约会对象的前任提出问题刺探情报，结果暴露了复杂的关系和人心，让观众看得头皮发麻。

《换乘恋爱》8月24日起，每逢星期二晚上10点30分，在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出。

【《交换的日子》】3对濒临分手情侣互换爱人

《交换的日子》直接考验人性，让三对濒临分手的情侣互换爱人，进行限时七天的旅行，探究他们在短期内是否会发展出新的恋爱关系。节目可能参考了之前日本一档同题材的网综《总觉得隔壁的恋爱比较甜》，追求一种更刺激、更窥私的情感透视，同样被观众称为“狗血的爱恋关系观察实验类综艺”。

在交换约会期间，六个嘉宾须入住同一栋小屋，每对原生情侣共住一个房间，并且在七天内不得更换。即使白天交换约会，晚上回到住所依然得和原有恋人进行交流。同时还要遵守相处期间不互换手机号、负责早晚饭等规则。七天之后，最终选择的恋人究竟是谁，成为整季节目里最大的悬念。

三对情侣在餐桌上揭晓各自的恋爱故事和相处障碍，包括给彼此造成的伤痛、互相积累的误会等。节目的规则设定更赤裸直接，让观众全程看到丰富的戏剧张力，比如约会对象选择完后，不再保密，让观众看到情侣之间的暧昧、挣扎与尴尬，直到最后才知道嘉宾是成功复合还是顺利走出前任阴影。