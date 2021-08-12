从乖儿子到强奸犯 吴亦凡和妈妈怎么走到今天？

30岁的吴亦凡被多名女生连环爆私生活混乱，更因涉嫌强奸未成年被北京警方拘留。传言指他的妈妈吴秀芹为救儿子四处奔走，加上之前她出钱要替儿子付封口费，更让外界觉得吴亦凡是“妈宝男”。

zaobao.sg根据他之前多个专访，梳理出他和妈妈的相处关系，以及成长历程。

吴亦凡不同时期的样子。（互联网）

从广州到温哥华：孤儿寡母相依为命

1990年11月6日，吴亦凡在中国广东省广州市出生，小名本本，只有几个月大的他被送去甘肃省白银市，与外公外婆一起生活，直到上小学才被接回广州。几年后，他10岁时，父母感情破裂选择离婚，妈妈让他跟着自己并改姓吴，从此相依为命。他原名吴凡，长大后自己改成吴亦凡。

吴秀芹想给儿子创造更好的成长环境，决定移民加拿大，耗费巨资在温哥华买了一幢别墅。虽然年轻貌美，但为了让儿子有“温暖的家庭”，她拒绝所有异性社交，确保注意力全在儿子身上。

吴亦凡在父母离婚，跟随母亲的姓，并一起生活。（互联网）

吴亦凡在家里领教了妈妈的习惯性焦虑，到了学校一直交不到朋友，每天午饭时间都是自己孤独吃着便当，慢慢变得自闭。

从温哥华到广州到温哥华：NBA梦想破灭

2003年，13岁的吴亦凡身高超过了妈妈，当他察觉到妈妈为高额的投资移民费用加上置办房产，面对经济压力时，会自动到餐馆、KTV打工赚钱，让她非常骄傲。

她在家里也变得日益强势，从儿子晚上几点睡觉到交往什么朋友到未来人生道路，她开始用“”你必须……”的方式传达指令，以致他最后再也不吵不闹，也不沟通了，凡事沉默以对。他知道，妈妈为他牺牲很多，把他视为全部，但妈妈似乎没有真正了解他。

两年后，吴亦凡被妈妈安排回广州念书，在体校就读中三，他担任篮球队长，率队夺得中国初中篮球联赛华南区冠军。他第一次有梦想——打NBA职业篮球。一心想让儿子当医生或律师的吴秀芹，马上结束在广州的生意，强行把他拉上回温哥华的班机，母子矛盾愈演愈烈。体谅妈妈的他努力压抑着叛逆逃家的想法。

吴亦凡曾有打职业篮球的梦想，但很快被妈妈浇灭。（互联网）

从温哥华到首尔：叛逆千里逃家

机会来了，17岁的吴亦凡继承了妈妈的高颜值，陪同学去参加韩国SM公司的选拔活动时，被选中了。他一想到“包吃包住”的条件可以减缓妈妈的经济压力就心动了，更何况离开可以减缓破裂中的关系。

吴亦凡（左）继承了妈妈的高颜值，（互联网）

吴亦凡选择叛逆一次，面对追到机场泪流满面的妈妈，他说：“真的对不起你，你养育我这么大，我让你这么伤心。”然后哭着踏上了飞往韩国的飞机。

公司规定每年只能见一次家人，漫长的练习生时间让母子俩都很煎熬，但吴亦凡咬牙扛住了一般人受不了的枯燥生活，只因不愿回去面对妈妈。他不敢接妈妈的电话，怕电话一通会爆哭，妈妈则在千里之外，日复一日的挂念。

从首尔到北京：和公司打仗跟母亲和解

五年后，吴亦凡以男团EXO成员身份出道，迅速走红。开始有微薄收入的他连续吃了半年公司提供的便当，把全年八万新元的积蓄，全交给妈妈。他打电话回家，“妈，给自己买些好看的衣服，遇到合适的人就去谈恋爱，您的儿子长大了！”听到妈妈泪流满面。她把儿子寄来的孝心钱，悄悄存了起来。

由于长期不合理的高强度工作透支睡眠和健康，自2013年开始，吴亦凡得靠吃药、打点滴来维持工作状态。在医院查出患有心肌炎的他向SM提出抗议，却换回公司雪藏。他对妈妈说：“我是抱着最坏的打算回国的，如果国内不接受我，就无法继续在这个行业生存下去了。”吴秀芹回答：“儿子你干什么都行！”

在妈妈坚强的支撑下，他与公司背水一战，向法庭举证自己遭遇不当待遇，终于打赢解约官司。外贸生意做得不错的吴秀芹回北京当起吴亦凡的经纪人，出钱替他成立多家公司，同时照顾他的生活起居，一手操办他的所有，她又成了儿子唯一可信任的人，俨然是最高掌舵人。

吴亦凡（左）会中国发展后，妈妈又成了他唯一可信任的人。（互联网）

从一人在外到回母身边：乖儿子还是强奸犯？

吴亦凡的团队被称为“吴三月”，因为吴秀芹的强势，人事每三个月就变。吴亦凡写过歌曲送给妈妈，说她是他心中永远的女神，但有人察觉，吴亦凡在他妈面前特别乖，但只要他妈不在，他立马变成桀骜不驯。

他说过妈妈十分传统，对他的择偶要求很高，一般女孩很难过关，如果结婚他会听妈妈的。但是从2016年网红小G娜爆料开始，后来大家都知道了，吴亦凡的私生活从那时起开始堕落了。长期和妈妈一起生活，让他了解女人，擅长捕捉女人的情绪，加上英俊外貌、明星光环、出手阔绰，和会哄人的嘴，哪个女孩躲得了吴亦凡的“暧昧出击”？

2016年网红小G娜爆料吴亦凡，但当时大家都站在火红的他那一边，她则饱受攻击。（互联网）

从女孩们后来的爆料中可见，30岁的吴亦凡暴露自己现实中幼稚的一面。他在和女孩的对话中，不断要求“你要乖”、“体谅我”，在妈妈面前永远乖巧懂事的那个男孩，显然也在摆布着听话体恤的女孩。每次出事，他选择欺骗和隐瞒，躲到团队和妈妈的背后，以便保全他塑造多年，连自己也产生自我认同的纯情形象。

女孩们爆料他以资源为饵引诱她们，显然他在表现权力。他对别人的控制欲，可能也是跟妈妈学的。在妈妈的强势掌控下，他年少的叛逆和压抑一路相随。他因工作需要而在不同城市之间穿越，在妈妈不在的地方稍微喘息，年少的孤独没有离开，他只能从与不同女孩的性解放中，提取短暂而变态的解药。

吴亦凡有英俊外貌、明星光环、阔绰身家，还会哄人，自然吸引许多女人。（互联网）

都美竹的终极爆料，导致吴亦凡的强奸罪证曝光，吴秀芹以为儿子被勒索，为他转账数十万人民币，过后报警，没想到等于把儿子送入监狱。过去几年，儿子背着她一再刷新道德下限，她是看不见，还是装看不见？儿子在她全心奉献之下，竟然走到身败名裂，这当中到底是哪里出错了呢？

吴亦凡外一章：爸爸呢？

吴亦凡说过：“我习惯了没有爸爸。”家里没有爸爸的照片，父子没有联系过。30年的人生里，他只有妈妈，一切只要妈妈喜欢就好。

其实他的家庭结构比较复杂，今年有爆料指其父亲是清华大学教授李开明（吴亦凡本命李嘉恒），这些年一直在广东，夫妻离婚后不再往来。吴亦凡还有个哥哥，据传吴秀芹不太关心他，所以吴亦凡和哥哥可能是同父异母。另一个说法是，由于感情破裂严重，吴秀芹和丈夫一人一子，互不探望，彻底决裂。