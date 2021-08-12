赵雅芝搭电梯上雷峰塔 冻龄遭疑吃了唐僧肉

（综合讯）“白娘子”赵雅芝近日游杭州，来到了西湖、雷峰塔等知名景点，8月10日下午，赵雅芝身穿浅蓝色的碎花纱裙，手持一把梅花绣刺的小花扇，上了雷峰塔。她在自己的社交账号上发布动态，并写到：“莫非前世那一眼，只为今生见一面。”这句话被解读为在暗指《新白娘子传奇》中，许仙和白娘子的旷世奇缘。

当年《新白娘子传奇》的故事虽然发生在杭州，但拍摄地却是南京，剧中的雷峰塔是南京的鸡鸣寺，这次白娘子终于去对地方了。

66岁的赵雅芝明明已是奶奶辈，但保养得宜，一直是观众心目中永远的“苏蓉蓉”和“白娘子”。

1992年她曾和叶童主演的《新白娘子传奇》，时隔29年又重回位于中国杭州的雷峰塔，不老容颜连网友都感叹：“白娘子是吃了唐僧肉吗？”

赵雅芝穿厚底高跟鞋，一袭蓝色长裙，手执复古团扇，笑盈盈地游览雷峰塔，其实就算照片可以美肌，但她纤细的身材的确也没有走形。赵雅芝的贴文还配上《新白娘子传奇》插曲《前世今生》歌词：“莫非前世那一眼，只为今生见一面。”虽然已不见当年的许仙，但氛围十分诗情画意。

赵雅芝7月时曾先分享游雷峰塔的影片，看得出她这回上雷峰塔是搭电梯上去的，让不少网友意外：“不知道雷峰塔竟然有电梯直达了！”

赵雅芝曾是香港无线电视台花旦，她的《上海滩》《楚留香》《新白娘子传奇》都是代表作品，近期则在《上阳赋》扮演章子怡的母亲，但无论怎么演，大家都觉得白娘子再现。