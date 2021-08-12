68岁“章鱼博士”再婚 娶小19岁《冰雪奇缘》导演

（综合讯）演出《蜘蛛人2》中“八爪博士”的68岁英国男星Alfred Molina（阿尔弗雷德莫里纳），近日和49岁《冰雪奇缘》（Frozen）导演Jennifer Lee（珍妮佛李）在一座私人花园完婚。阿尔弗雷德莫里纳前妻在去年4月病逝，历经16个月后再次完成终生大事，让他在婚礼上喜极而泣。

珍妮佛李在美国时间9日于社交平台宣布结婚喜讯，分享了和阿尔弗雷德莫里纳在浪漫花园婚礼的照片，画面中她穿着短袖刺绣薄纱新娘礼服，而新郎身穿灰色西装、浅粉色衬衫搭上太阳眼镜，他双手捂着脸一度落泪，在其他照片中，两人甜蜜亲吻，夫妻俩一起站在花拱下时，阿尔弗雷德莫里纳捧着珍妮佛李的笑脸，温馨甜蜜。

阿尔弗雷德莫里纳1986年和大他16岁的英国女演员Jill Gascoine（吉尔加斯科因）结婚，不过吉尔加斯科因在2013 年罹患阿兹海默症，并于去年4月离世，享寿83岁。阿尔弗雷德莫里纳曾在2016年受访道，他的婚姻处于“奇怪的阶段”，谈到吉尔加斯科因的疾病已经是非常晚期，更从2014年就持续治疗中，坦言当时相当艰难。

珍妮佛李原本是迪士尼动画部门创意指导，在2013年执导《冰雪奇缘》全球热卖，随后在续集找了阿尔弗雷德莫里纳替角色配音，2018年两人开始约会，直到2019年《冰雪奇缘2》公映时认爱，如今步入礼堂。

阿尔弗雷德莫里纳膝下无子，不过珍妮佛李和前夫育有一女，她2019年向《纽约时报》敞开心扉说：“我只是觉得很幸运，48岁，我的家庭生活很幸福，他（阿尔弗雷德莫里纳）很体贴，对我的女儿很好。所以我觉得很幸运。”