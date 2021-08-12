《扫毒2》被指抄袭《完美情人》 刘德华与片方遭求偿2000万

（香港讯）2019年上映的《扫毒2：天地对决》，由邱礼涛执导，刘德华、古天乐、苗侨伟及林嘉欣等主演，刘德华也兼任监制。电影全球票房大收近15亿元（约3亿1400万新元），还获得香港电影金像奖和华鼎奖等“最佳影片”，并曾角逐奥斯卡“最佳国际电影奖”，《扫毒3》目前正在拍摄中。

据中国媒体报道，成都环球博纳文化传媒有限公司董事长苟钰生，日前入禀法庭控告《扫毒2》抄袭其2006年执导电影《完美情人》，要求赔偿9999万人民币（约2000万新元）。

苟钰生指《扫毒2》的人物设置、情节、动作设计都与《完美情人》相同，而在叙事结构、故事背景、人物关系、重要情节、结局表达、人物职业、拍摄表现手法、人物海报设计及片名设计都有相似之处。他声称花了半年多时间去搜证，已将证据呈上法院，正式向刘德华及片方提告，北京知识产权法院已对此立案。

指刘德华非第一次抄袭

苟钰生还指出，他在2007年大学毕业时，曾向刘德华旗下公司映艺娱乐自荐一份名为《和刘德华一起唱歌》的电影剧本，双方曾展开合作商谈，但因苟钰生家人在2008年汶川大地震时丧命，他被迫返回家乡而令合作停摆。

直到2015年刘德华投资的台湾电影《我的少女时代》上映并大收旺场，苟钰生才发现电影部份情节跟《和刘德华一起唱歌》高度吻合，他更提供当年跟映艺娱乐来往的信件来证明，力指刘德华不指一次抄袭他的作品。

《香港01》向寰宇电影查询事件，得到以下回应：“我公司至今尚未收到法院的正式通知及相关法律文书。同时，该电影是一部原创电影，我司并无侵害任何第三方之著作权。目前，该案件现已交由律师全权处理，我司不再作任何回应。”

原告称：刘德华欠公众一个道歉

苟钰生8月5日在微博写道“刘德华欠公众一个道歉”，中国媒体注意到，“四川依然美丽”大型公益活动组委会官方微博也发表了一篇四川省作家协会原创研室副主任、国家一级作家孙建军的文章《刘德华居然也抄袭：我们有话说》。

该文章写道：“完全有理由隔空喊话：天王巨星级的影视人刘德华先生，你不仅欠阿生导演一个说法，你也欠你的所有粉丝影迷一个说法，你还欠文学艺术这个被视为神圣事业的行当一个说法，你更欠整个社会追求公平正义崇高理想一个说法。”