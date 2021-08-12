电影《梅艳芳》演员名单流出 传曾志伟、吴若希演罗文和何韵诗惹争议

（香港讯）由《寒战》导演梁乐民执导的传记电影《梅艳芳》，早前在5月底公布了首个电影预告，重现梅艳芳最后一次踏上红馆舞台演出的一刻。近日网上流出一张电影《梅艳芳》完整的演员名单，可以见到其他演员还包括曾志伟、岑珈其、吴若希、廖子妤及林家栋等。而曾志伟，吴若希将分别扮演罗文和何韵诗惹来不少争议。

《梅艳芳》官方的电影宣传海报虽然随处可见，但电影演出阵容至今仍然相当保密，目前仅公布了三位演员名单，分别是饰演梅艳芳的王丹妮、饰演刘培基的古天乐，以及饰演张国荣的刘俊谦。

当其他演员名单在网上流出时，不少网民对此演出阵容颇有微言，甚至有怒火，皆因选角上非常尴尬，传闻指曾志伟会饰演一代歌圣罗文，而梅姐徒弟何韵诗就由吴若希担任。

另一惹起网民闹爆的是陈百强一角，由岑珈其饰演。至于其他演员，就有林家栋及廖子妤，前者饰演梅艳芳的唱片公司总经理兼其好友苏孝良，而后者则饰演梅艳芳的家姐梅爱芳。

对于这个“演出名单”，当时许多网民反应很大。不过流出来的维基版面已经找不到，《梅艳芳》的演出名单已经获修改，减至仅有官方公布的三位演员，分别是王丹妮、古天乐及刘俊谦。电影公司回覆香港媒体询问表示：“有关网上流传的演员阵容，并非官方的正式阵容，稍后会作正式公告。”