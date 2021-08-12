九把刀岳母打完疫苗离世 全家忍痛解剖查死因

（台北讯）台湾著名作家九把刀在社交网撰文表示岳母在上月26日打完AZ疫苗后第4天全身剧痛到狂吐，之后更停止呼吸，在送抵医院前就已经逝世！

九把刀透露岳母才57岁，平常有运动习惯，身体也很健康，因为怕经常请假会被辞退，没打疫苗出入公共场所又感觉不安全，所以选择在7月26日打疫苗。

对于岳母猝逝，九把刀坦言和太太周亭羽深受打击：“我们围绕着妈妈，摸着她的头发、她的脸、她的手、不停地道谢，所有人都哭崩了。”

为了查明真相，猝逝是否与打疫苗有关，九把刀决定将岳母遗体解剖，正等待后续报告出炉。

九把刀也在岳母走后第三天，按照原订计划去诊所打了AZ疫苗。他说：“这是我能做的、想做的，也必须做的，因为妈妈，也想为这个世界尽一针之力。”

九把刀声言，如果身体有严重不适，一定要马上去医院请专业医生确认状况。

曾告诉家人‘背痛到颈部’ 医师：或是主动脉剥离

九把刀的岳母在生前曾透过Line留言给家人，表示“突然发生背部往颈部的剧烈疼痛，痛到吐”，针对此症状，精神科医师潘建志指出，推测死因很可能是主动脉剥离。

除推测主动脉剥离，心肌梗塞，静脉血栓也极有可能，抽血验血小板第四凝血因子抗体，可以查明和AZ有没有关联，相信法医会清楚交待。

潘建志提醒，AZ接种后的副作用，九成五都是在48小时内出现。九把刀岳母第4天才开始剧烈疼痛，这不是疫苗副作用，可能是不良反应或其它疾病，不能忍，应该马上去急诊！

医师补充，根据九把刀揭露的资讯，其岳母在三月底做的检查，显示其胆固醇329mg/dl ，低密度脂蛋白胆固醇254mg/dl ，这是需要追踪治疗的高血脂症，一旦出现“痛到吐”这种状况，一定要立即就医，因为，这可能暗示正发生严重的心血管或脑血管疾病。