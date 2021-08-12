张金泉、叶佩芬42年后聚首歌台

我国第一代彩色电视歌唱比赛“歌王”、“歌后”张金泉和叶佩芬，时隔42年再次聚首歌台，首首经典名曲，万人追看。

彩色电视于70年代逐渐流行，进入每家每户；1979年举办的电视歌唱比赛“斗歌竞艺”更成为轰动全城的节目。当时，有两名参赛歌手过关斩将，成为“歌王”、“歌后”，他们分别就是男子组的冠军张金泉和女子组冠军叶佩芬。

张金泉出道后曾在歌台打滚约20年，于2000年急流勇退后转换跑道，在幕后当歌唱老师。至于叶佩芬，她投身商场，建立家喻户晓的美容、美发品牌，偶尔也会参与电视主题曲等演唱。

由丽星娱乐制作策划的《歌台欢乐夜》，昨天农历七月初四晚播出第23集，请来了4名实力资深歌手助阵，其中就包括张金泉和叶佩芬。

率先登场的张金泉献出了《天涯芳草》、《往日的旧梦》、《希望在明天》三首歌，让观众听出耳油。他受访时说，参赛、得奖、出唱片、开演唱会等该做的都做了，所以才决定退居幕后。

“今晚再次受邀演唱，还能跟多年没见的老朋友聚首，真的很高兴。”

叶佩芬在昨晚的歌台直播中献唱了当年的参赛歌曲《秋风》、电视剧主题曲《我的家园》以及粤语歌曲《祝福》。她说，疫情期间虽不能出国，但有机会来到歌台表演，同时向公众宣导有用信息，很有意义。

主持人“千变王子”皓皓与“千面才女”林茹萍直播时，也不忘跟线上的观众互动，歌台开始约40分钟后，面簿、YouTube两个平台同时收看的观众人数已超过1万3000人。

主持人连飙5首歌

歌台节目的高潮一浪接一浪，主持人环节由“千变王子”皓皓和“千面才女”林茹萍连唱《夜上海》、《春风吻上我的脸》、《南屏晚钟》、《爱神的箭》、《今宵多珍重》5首金曲。两人身穿华丽的晚礼服，配合旧上海街道的背景，在灯光、乐队的衬托下散发风情。

皓皓在节目开始时说，自己也是一众前辈歌手的小粉丝，昨晚他是现场“最小牌”的艺人。

丽莎再登台演出

曾因身体不适阔别演艺界多时的丽莎，近来恢复元气后频频受邀在本地及国外登台。

昨晚的《歌台欢乐夜》节目上献唱了成名曲《相思泪》，以及《千秋姑娘》和《玉女情潮》三首歌。

黄清元被冠上‘屠龙刀’外号

“歌迷王子”黄清元，又称不倒翁、哭腔歌王、歌台长青树，昨晚被收看直播的观众再为他冠上个新外号，叫“屠龙刀”。

黄清元猜想，这是指自己久久磨一次刀，很少在江湖上出现的意思。皓皓不忘开玩笑说：“那你的刀藏哪里？”，黄清元答：“跟你的一样地方。”

黄清元昨晚准备的是《今天不回家》、《往事只能回味》、《风从哪里来》三首歌。他受访时表示，自己50年代出道，1965年新加坡独立那年凭借专辑中的一曲《蔓莉》备受瞩目。一个名为黄清元之歌的面簿页面设立4年来现有9300个成员，就连流行的手机听歌平台Spotify上每月也有过千听众追随他。

被问及长青的秘诀是什么时，黄清元说，自己坚持每年不间断演出，因为他觉得自己是属于大众的，所有有一种为民献唱的使命感。

