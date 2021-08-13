胜利喊冤无效 强制退伍当庭羁押入狱 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM 胜利（中）原定9月退伍，如今必须强制退伍入狱。图为2019年8月拍的档案照。（法新社） 字体大小: 小 中 大 韩团BigBang前成员Seungri（胜利）涉及夜店Burning Sun性招待、性交易、惯性赌博、挪用公款、洗钱、教唆打人等多项罪名，缠讼长达两年半，军事法院昨天做出判决，判胜利三年有期徒刑，11亿5690万韩元（约137万新元）的追缴金，并当庭羁押。胜利去年3月入伍，预计今年9月退伍，但根据兵役法施行令第137项，遭处一年六个月以上的刑期者必须强制退伍，直接入狱服刑。胜利也因涉及性犯罪，个人资料将被记录，入狱照或之后出入国都会被标注有性犯罪前科。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 BigBang Seungri 胜利 爱女出单曲他当和音 巫启贤被女儿纠正英语发音 吴京山上拍戏遇山洪暴发