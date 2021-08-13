胜利喊冤无效 强制退伍当庭羁押入狱

韩团BigBang前成员Seungri（胜利）涉及夜店Burning Sun性招待、性交易、惯性赌博、挪用公款、洗钱、教唆打人等多项罪名，缠讼长达两年半，军事法院昨天做出判决，判胜利三年有期徒刑，11亿5690万韩元（约137万新元）的追缴金，并当庭羁押。胜利去年3月入伍，预计今年9月退伍，但根据兵役法施行令第137项，遭处一年六个月以上的刑期者必须强制退伍，直接入狱服刑。胜利也因涉及性犯罪，个人资料将被记录，入狱照或之后出入国都会被标注有性犯罪前科。

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