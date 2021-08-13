汉克斯儿子反疫苗口罩 史密斯《我是传奇》情节引恐慌

（综合讯）奥斯卡影帝Tom Hanks（汤姆汉克斯）去年3月带着太太Rita Wilson（丽塔威尔逊）到澳大利亚拍摄猫王传记电影期间，双双感染冠病，成为好莱坞首对确诊的艺人夫妇。夫妻俩病愈后多次公开呼吁民众接种疫苗，不料他们的次子Chet（查特）却大唱反调。

查特有酗酒、嗑药等前科，甚至还因为破坏酒店，登上社会新闻版面，让形象良好的父母亲相当头疼。他近日拍视频上传到社媒，爆粗指冠病病毒只是流感，他绝对不会打疫苗，更讨厌出门戴口罩，又要求高危人士留在家中才是避疫良方。不少粉丝看了查特上传的视频都为汉克斯夫妇感到难过。

此外，美国不少民众不信任疫苗，反对接种。近日一名纽约眼镜行老板安排员工打疫苗，竟有员工说因为看过Will Smith（威尔史密斯）主演的经典电影《我是传奇》（I Am Legend）中，打完治疗癌症的病毒后，害全人类变成僵尸的剧情，所以感到有些害怕。但《我》片剧情将人类变成僵尸的瘟疫，起因其实是试图治疗癌症的基因编程麻疹病毒实验出差错，跟疫苗无关。

消息引发讨论后，该片编剧之一Akiva Goldsman（阿齐瓦高斯曼）对于民众把剧情当真非常傻眼，回应：“这是一部电影，是我编的，不是真的！”