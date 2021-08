五部本地片被MUBI相中 《基本快乐》马国回响大

影院发行商和全球策展电影流媒体服务MUBI,相中本地13 Little Pictures所制作的五部片!

有人形容MUBI是独立电影界的Netflix,把重点放在一些精选的经典老片和独立艺术电影,深受电影爱好者的欢迎。MUBI覆盖超过190个国家与地区,在全球拥有超过1000万名会员。这也是MUBI首次一口气相中本地所制作的四部长片与一部短片,长片是许瑞峰所导的《蛇皮》(Snakeskin)、廖捷凯《回归自我》(As You Were)、Wesley Leon Aroozoo(韦斯利·莱昂·阿鲁佐)导的《我要回家》(I Want To Go Home)、陈美添与雷远彬联导的《基本快乐》(Fundamentally Happy),短片是陈美添所导的7分钟《朱莉娅的咖啡》(Kopi Julia)。

13 Little Picture成立于2009年,电影创作具独特导演视野。导演许瑞峰对《联合早报》透露,自从MUBI成立以来,他一直是忠实粉丝,并发现它是一个令电影制作人和影迷难以置信的资源,“让我重温经典,捕捉我在电影节中错过的片子,也让我留意到之前没发现的新电影人。”MUBI内容总监Anais Lebrun(阿奈斯勒布伦)则说,第一次将焦点放在新加坡电影作品集,“因为在日益充满活力的东南亚电影中,新加坡是重要的声音。”

据所知,《基本快乐》在马来西亚引起回响,短短一天内在推特上被热烈谈论。