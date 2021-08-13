女强人改造“废青”变王子

来自灰色星球的小王子

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从天上“掉下”一个颓废小子，漂亮姐姐竟然突发奇想，要将他改造成完美的王子！

由比嘉爱未与渡边圭佑合演的《来自灰色星球的小王子》（另译：我推的王子），讲述游戏公司社长日高泉美（比嘉爱未饰）依照自己理想中的白马王子形象，打造恋爱游戏角色“Kento大人”。游戏爆红，日高泉美也成为游戏业的红人。

某天夜里，喝醉了的日高泉美走在回家路上，意外邂逅从天桥上一跃而下的神秘男子五十岚航（渡边圭佑饰）。五十岚航外表与“Kento大人”一模一样，就连他出现在日高泉美面前的方式，也和游戏中的“Kento大人”一样梦幻。但日高泉美不知道的是，五十岚航从天而降，其实是为了要躲避追债人，一点也不浪漫。日高泉美将受伤的五十岚航带回家，并在酒精作祟下发生了一夜情，两人的命运就此被纠缠在一起。

五十岚航空有一张俊俏的脸庞，实际上是一事无成，生活颓废的“废青”。日高泉美对他的幻想破灭后，原本想和对方划清界限，却因为不忍心看到五十岚航浑浑噩噩地过日子，决定让他到自己的公司工作，甚至让无家可归的五十岚航住进家中，瞒着公司同事过着“同居生活”。

五十岚航进入日高泉美的公司后，因为EQ零蛋，不懂人情世故，又毫无常识而被同事嫌弃和排挤。日高泉美虽然大感头痛，却没有放弃他，决心要将他调教成心目中的完美王子。

经过相处后，日高泉美渐渐了解五十岚航并非表面那样吊儿郎当，逐渐明白他内心的绝望和茫然，更坚定要帮他摆脱没有目标的生活。而五十岚航看到日高泉美对工作的热忱，对生活的认真，深深被她打动，决心要努力过好自己的人生。一对原本不相干的人越走越近，一段微妙的姐弟恋悄悄萌芽中……

大小帅哥好吸睛

剧中除了男主角渡边圭佑拥有高颜值，饰演日高泉美合伙人光井伦久的藤冈靛也是帅哥，养眼的大小帅哥是戏的一大卖点。

光井伦久是游戏公司的首席设计师，他赏识日高泉美而邀请她一起开设公司。两人是合作无间的好搭档，光井伦久其实暗恋着日高泉美，最后是哪个帅哥能虏获日高泉美的心，想必间中免不了一番情感纠葛。

《来》开拍前夕原本的主角深田恭子因病而紧急换角，由比嘉爱未接手演出。虽是“执二摊”，但比嘉爱未的外形和气质都符合剧中角色，和渡边圭佑的火花也不错。

藤冈靛曾到台湾发展并演出《极道学院》《转角遇到爱》和《不良笑花》等台湾剧，回到日本发展后演过《拜托请爱我》和《阿浅》等剧。此剧是藤冈靛时隔一年半演出的富士台日剧，也是他首次与比嘉爱未合作，剧中的他具有成熟魅力，对女主角温柔贴心，角色相当讨喜。

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以家人之名

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中国好声音2021 Sing! China 2021

佳乐台（新电信Ch502） 晚上8.20

全新升级的“4+4”模式迎来那英、汪峰、李荣浩、李克勤四位重量级导师，将携手导师助教吴莫愁、吉克隽逸、张碧晨、黄霄云登上好声音舞台。两代音乐人的选人规则交融碰撞，在好声音十周年之际，导师、学员该如何相逢携手，夺得年度称号？