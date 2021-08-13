疗愈歌手爆丑闻 蔡健雅当初因他“起鸡皮疙瘩”

昨（12日）下午，传是31岁中国歌手霍尊九年女友的陈露晒出长图，里面有与霍尊的聊天记录：“不玩女人怎么玩音乐”“一晚上三次，身体有点透支”，又自曝与乐手一夜情，还有许多露骨的性生活内容，马上成为热搜。

聊天记录暴露的要点包括：和女生在私人影院发生关系、和朋友相约去东欧嫖娼，以及他在与陈露交往期间多次约会其他女生，并称呼这些女孩为小琵琶精、小古筝精，可能还有小笛子精、小二胡精等，劈腿的女孩们全以乐器为代号。

陈露10日第一次爆料，昨晚在霍尊参加的湖南卫视真人秀《披荆斩棘的哥哥》开播之后不到一个小时的第二次爆料，才酿成大风暴，导致节目跟霍尊切割，霍尊也宣布退出。

霍尊（左）被女友陈露爆料。（互联网）

称“披荆斩棘的哥哥”：都是垃圾

《披》是音乐竞演真人秀，集合30多名已出道的“哥哥”辈艺人参加，包括言承旭、张智霖、林志炫、赵文卓、张晋、李云迪、黄贯中、陈小春、谢天华、胡海泉、尹正、张云龙等，当中许多的名气都比霍尊大。

《披荆斩棘的哥哥》参赛阵容星光熠熠。（海报）

但性格自恋、自称“艺术家”的霍尊却非常看不起他们，聊天记录中，他说自己是是音乐人，不想把自己搞成练习生，又称其他艺人“都是垃圾”，要不是节目给的价格还行，自己绝对不会把自己变得那么油腻，等自己红了，这节目求自己，自己都不去。

网民嘲讽说：“现在好了，不用去了。”

一度被称“周杰伦中国风接班人”

霍尊2012年参加东方卫视真人秀节目《声动亚洲》出道，获得亚洲赛区三强，获封“荣耀之星” 。2014年获得央视原创音乐真人秀《中国好歌曲》第一季冠军，其原创歌曲《卷珠帘》获封“年度中国好歌曲”，并携歌曲登上央视马年春晚；同年，获得天津卫视明星戏曲真人秀节目《国色天香》年度总冠军。

《中》第一季导师有刘欢、周华健、杨坤、蔡健雅，霍尊出场演唱时，歌喉和唱腔让他们都惊艳了，蔡健雅还赞说听到她起“鸡皮疙瘩”。当时四大导师都争抢他入组，最后他选择了刘欢组，最后拿下冠军。

同年，他发行个人首张单曲唱片《恰好》。2015年，凭《卷珠帘》获得2015华语金曲奖“全国最佳创作歌手”等多个奖项；2017年获MTV欧洲音乐奖“EMA大中华区最受欢迎艺人”；同年入选音乐领域“2018福布斯中国30位30岁以下精英榜”。他发过专辑，也办过演唱会。

他出道时因演唱风格，一度被誉为“疗愈歌手”“周杰伦中国风接班人”，仙气飘飘的形象让他获得“国风美少年”之称。他曾是集才华、深邃、儒雅、帅气、谦虚、礼貌、干净、温柔于一身的“国风男神”，如今丑闻暴露，成了讽刺很大的反差。

霍尊的“国风美少年”形象。（互联网）

最新回应：只认胡说否认出轨

疑似他的朋友圈的一则长文，仿佛是他的最新回应，说自己现在已经失去所有，但否认出轨，也没有约女生，只承认信口开河和不成熟，并向母亲、家人、伙伴道歉，还说自己是烂好人，以后会带着屈辱活着。

12日有媒体拍到霍尊亮相上海机场，他的父亲到机场接他的画面。霍尊戴着口罩现身，在镜头前看起来不受风波影响，戴鸭舌帽淡定前行，与父亲会合后快速离开。