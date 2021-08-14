《灵媒恶咒》女主角： 性爱戏比恶灵附身戏易演

恶灵附身与性爱场面，哪一个比较难演绎？

年度最重口味恐怖片《灵媒恶咒》（The Medium）女主角Narilya Gulmongkolpech（纳利亚桾蒙空傣）在接受《联合早报》电邮访问时说：“性爱戏没有太大的压力！”

《灵媒恶咒》讲述泰国东北部一个小村落，村民深信房子与森林等皆有灵魂。继承家族信仰的“宁”（Sawanee Utoomma，萨娃妮乌托玛饰）发现外甥女“明”仿佛遭恶灵附身，决定救她。

泰国甜美女星纳利亚片中演出“明”，恶灵上身后的异常举动阴森、癫狂与凶狠，并发疯式地与不同男子性交，她说：“第一次参加试镜时，就知道有性爱场面。我和选角公司讨论了场景，仔细看完整个剧本后，我认为性爱场景设计得很好，对电影来说是必要的，所以拍摄时没有太大压力。我把关注力放在表演和角色上。”

“明”不容易诠释

“明”不容易诠释，纳利亚透露拍摄前，制片人带来了很多面部表情和手势的参考资料，包括“明”将会面临的所有奇怪和不寻常的行为供她研究，“我做了很多练习，很重要的是得到了韩国编舞朴在寅的很多帮助，他设计的奇怪手势非常有创意，新鲜和逼真！”

因为感兴趣并热爱表演，纳利亚从小就开始表演。“对我来说，演艺世界充满乐趣和挑战。当我有机会参加‘明’这个角色的试镜时，我对角色印象很深刻，并相信我会通过这个角色获得更多的表演经验，但最重要的是，我从这部电影中获得了很多乐趣。”

谈到挑战，她认为“明”与她的现实生活大不相同，“为了演活‘明’，不得不花费大量时间与导演研究和讨论。例如她如何站立，说话，以及她的态度。了解‘明’和演‘明’，对我来说非常困难和具有挑战性。”

被夜戏场景吓到

影片有很多夜戏，主角所住的房子，驱魔仪式的偏远郊区等，氛围诡异。谈到是否有遇到诡异之事，纳利亚表明自己相信鬼魂，“每次到不吉祥的地方，会觉得很可怕。有被《灵媒恶咒》的一些拍摄地方吓到，幸好摄制队和其他演员创造了非常有趣的氛围，所以我没有那么紧张。”

《灵媒恶咒》由凭《鬼影》（Shutter）爆红的泰国导演Banjong Pisanthanakun（班庄比辛达拿刚）所导，《追击者》（The Chaser）与《哭声》（The Wailing）的韩国导演罗宏镇担任制作人，所以具泰、韩恐怖精华。纳利亚说，知道要与班庄比辛达拿刚合作时，很兴奋，因为他很有才华，在泰国很有名。“在和他合作之前，就看过他的电影，是他的粉丝，所以想为我们的电影尽我所能。”

《灵媒恶咒》一刀不剪列入M18，已在本地公映。