言承旭接受不完美 蜕变成2.0版道明寺

（综合讯）台湾F4成员之一言承旭当年因为偶像剧《流星花园》“道明寺”走红全亚洲，但伴随而来的是他的难搞和爱消失。他最近登上中国大陆综艺节目《披荆斩棘的哥哥》仿佛重生，罕见地在微博发长文，透露过去担心道明寺带来的光环让他迷失，很想摆脱道明寺。他说：“今年我44岁，学会了接受和感恩曾经遇到了‘道明寺’。”

谈起接下《披荆斩棘的哥哥》，言承旭表示心情复杂，“一边是开心自己还没有被遗忘，终于有机会让大家认识一下言承旭本人。一边又十分忐忑这个很不完美的言承旭会让你们失望，因为他性格真的不是很讨喜”，他也决定诚实面对自己，接受自己的不完美，并挑战自我，接下节目演出。他说：“我希望让观众看到，这几年我怎样面对以前道明寺带给我的东西，然后我慢慢蜕变成2.0版的道明寺。”

节目于12日开播，言承旭献唱《流星花园》主题曲《流星雨》，当年的女主角大S（徐熙媛）隔空献声助阵，对他喊话：“你是我人生中第一个男主角道明寺，杉菜永远都在。”但也忍不住爆料，“我们以前拍戏的时候，动不动就互相耍别扭，那时候我觉得你真的是高深莫测的死小孩，现在你反而变成一个大哥哥，然后变得开朗，又变得更有魅力。”一席话让现场观众相当感动。