歌手霍尊陷渣男丑闻 被《披荆斩棘的哥哥》踢走

（中国讯）31岁中国歌手霍尊最近参与湖南卫视综艺节目《披荆斩棘的哥哥》引起关注，岂料被交往九年的前女友陈露踢爆多次出轨，渣男形象令他被节目踢走。

陈露10日第一次爆料，指两人交往期间，霍尊多次出轨，被发现后试图给钱封口，又找朋友恐吓她。隔日霍尊以亲笔信道歉回应说，与陈露的感情弥足珍贵，最终分开对任何人都是艰难的选择，但全文没提威胁女方、出轨等事。12日《披》开播之后不到一个小时，陈露第二次爆料，曝光霍尊和好友们在群聊约会其他女生截图，霍尊不仅在群聊里表明从来没深爱过陈露，称她和自己门不当户不对。群聊还提到：霍尊和女生在私人影院发生关系，和朋友相约去东欧嫖娼，以及他在与陈露交往期间多次约会其他女生，并称呼这些女孩为小琵琶精、小古筝精，可能还有小笛子精、小二胡精等，劈腿的女孩们全以乐器为代号。

爆料传开后，中国文化管理协会网络文化工委官方微博便就霍尊事件发声，针对违反从业规范的演艺人员将实施跨行业联合惩戒。随即，《披荆斩棘的哥哥》便官宣霍尊退出节目录制，另一个拳击竞技节目《拳力以赴的我们》也宣布他退出。

陈露昨天则强调并无复合意愿，并心冷说：“他回应的书信也好，朋友圈也好，都让我彻底看清了这个人。”

曾嫌弃《披》

《披荆斩棘的哥哥》是《乘风破浪的姐姐》男版，节目12日首播，在陈露曝光霍尊聊天记录中，霍尊曾批评不喜欢《乘风破浪的姐姐》这种节目，说自己是音乐人、艺术家，“把自己弄成练习生一样，整一个炒回锅似的偶像团体”，认为参加节目是降低自己身份。