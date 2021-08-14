凭《好世谋2》入围亚洲内容奖 陈莉萍角逐视后

本地机构主办的第二届“亚洲内容奖”（Content Asia Awards）公布入围名单，本地艺人陈莉萍凭方言剧《好世谋2》入围“最佳女主角”奖项，其他入围的女演员还有本地剧场女演员Jalyn Han、台湾《追凶500天》的小薰、以及泰国2位女艺人Mookda Narinrak和Kimberley Anne Woltemas。

陈莉萍昨晚受访表示，经理人和《好世谋》制作组第一时间告知了她这一喜讯，她非常开心。“当时在拍的时候也很开心，播出后观众也很喜欢这样一个小人物。”

陈莉萍也曾凭借《好世谋》入围今年4月举行的红星大奖，可惜最后败给了郑惠玉。

她表示，这部戏对她来说很特别，是出演的第一部方言剧，需要说潮州话。此外角色也很特别，剧中一人分饰二角，饰演智商只有10岁的女人以及人到中年风韵犹存的妈妈。“很多情节现在想起来也都很感动，这次能入围这个奖项算是额外的一个奖励。”

陈莉萍也希望制作组能继续拍摄《好世谋》第3季。“这样的剧集，很容易继续拍下去，它是新加坡社会的写照，很多政府的福利信息可以通过剧集传达给观众，尤其是年长人士，所以蛮有意义的。”

此外，《我的女侠罗明依》导演之一叶佩娟也入围了“最佳导演”奖项。由田铭耀和刘子绚夫妇主演的《卧虎藏鬼》将角逐“最佳喜剧”。“最佳原创曲”奖项，由郭美美主唱的《过江新娘》主题曲《温习》成功入围。

“亚洲内容奖”将于8月27日下午6点30分，在官方面簿以线上直播方式公布获奖结果。