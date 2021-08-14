泰国餐馆生意受疫情冲击 黎沸挥：亏损五至七成

受冠病疫情冲击，投资六七年泰国餐馆蒙受5至7成亏损，本地音乐人黎沸挥：还好有外卖支撑。

黎沸挥除了制作音乐、拍戏，近年也开始涉足拍摄广告当起导演，但却鲜少人知道吃货的他，其实这些年来都进军餐饮业，在中部开了一家餐馆，主打泰国料理，至今也有六七年了。

去年疫情来袭，和其他餐饮业一样，沸挥的餐馆也首当其冲受到冲击，生意锐减，他说：“至少蒙受5至7成的亏损。”

“没法子，这一年多来受疫情影响，少了堂食、大部分人又居家办公，就影响了餐馆的生意，幸好有外卖服务，再加上租金不贵，才能支撑下去。”

榴梿抖音视频受欢迎

因为疫情，沸挥这阵子也玩起抖音，最近为了应景制作了一个集合了“超级英雄雷神”、刘德华、梁朝伟和“叶问”甄子丹的“榴梿”视频，视频出街后，吸引了40万人观赏，1万5000人分享和1万2000人点赞。

沸挥说自己之所以会开始玩抖音，主要是希望制作一些比较诙谐有趣的短视频贴上抖音后，让大家笑一笑，以便心情也能轻松一下。

“疫情让大家感觉很紧绷，所以就想出这样的一个点子，内容不用太严肃，也无须传达什么讯息，就是以诙谐搞笑的情节，让大家看了可以松懈心情，以及发出会心一笑。”

提及那个“榴梿”视频，沸挥从剪辑、制作、配音等都一手包办，他说，前后约花了2个小时，但他却没想到视频挂上后，深获大家的喜爱。

问他为何会挑选刘德华、梁朝伟和甄子丹？

他说，就是想用类似超级英雄的片段来穿插，以搞笑的方式来让他们选榴梿买榴梿，最后就是以“叶问”的谐音“”叶（越）问叶（越）贵来做结尾，同时多少也反映一般人们买榴梿的状况。

那，他今后是否还会继续在抖音制作视频？

他答道：“肯定会。”