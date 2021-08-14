《扫毒3》戏斗古天乐、郭富城 刘青云罕演大毒枭

（香港讯）刘青云、古天乐、郭富城3大影帝相隔逾15年再度携手合作新片《扫毒3天大地大》。3人昨日（8月13日）联同寰宇电影公司老板林小明、导演邱礼涛、方中信、林雪、洪天明及袁富华等出席电影开镜拜神仪式。仪式进行时下大雨，众人在帐篷内上香和切烧猪，他们开心说落雨可寓意水为财。

刘青云、古天乐（古仔）和郭富城（城城）接受访问时表示，新片早前赴云南及汕尾拍摄外景，3人均晒得一身黝黑肤色，但天生皮肤黑的刘青云搞笑称只是原本肤色，古仔称仍靠晒太阳灯制造效果。

城城认为拍摄过程最辛苦是在香港炎热天气下穿上皮外套拍摄动作戏，因此众演员都变瘦。城城说：“瘦了拍动作戏当然轻盈，尤其见到林雪的肚皮似10个月大，更觉自己好飘逸，不过炎热下开工已经习惯。”古仔笑言有场跟林雪走一层楼梯的戏分，对方走到气喘好辛苦。

刘青云这次饰演反派，他形容角色很凶残，是泯灭人性大毒枭，造型会以白头发和胡须示人，连老婆郭蔼明也没见过他这个造型。

古天乐角色亦正亦邪

古仔称角色亦正亦邪，比较复杂，但不及青云凶残，庆幸能留港不用坐飞机到外地拍摄，因为要隔离，最担心影响家人。

郭富城首次演卧底

郭富城过往不时扮演警察角色，这部戏首次演卧底，承认角色较沉重，也开心留港拍摄不用花时间隔离。提到太太方媛早前带同两名女儿飞往上海，适逢太太生日，他们透过视像吹蜡烛庆祝。城城觉得很浪漫，认为是丈夫和爸爸应做的事，他说：“当日拍完戏，多谢剧组提早收工，可以回家跟太太视像庆祝。小朋友准备开学，所以她们本月底返港，我很挂念她们。”

电影公司老板：《扫毒2》是原创剧本

寰宇电影公司老板林小明之前发行《扫毒2：天地对决》，最近被成都环球博纳文化传媒有限公司董事长苟钰生入禀控告《扫毒2》涉抄袭其2006年执导电影《完美情人》，提出要求赔偿近1亿元人民币（2100万新元）。

林小明表示尚未收到任何法律文件，事件是从传媒方面得知，他表示对公司绝对信任，肯定《扫毒2》是原创剧本：“我不认识，也不知道对方是谁，没有兴趣，亦没有看过该片，事件已交由律师处理，不打算再回应。”林小明重申没收过寄给他公司的剧本，根本不认识对方。

《扫毒3》原本到泰国搭景拍摄，因当地疫情严峻改为留港拍摄，令制作成本超支逾千万？林小明说：“已运送部分器材往泰国及租了地方，现在变阵，在香港重新搭建一条村落，估计所有费用超过8位数字。村落景差不多搭建好，会在下月拍摄，幸好演员肯迁就档期，相信电影可如期完成。”