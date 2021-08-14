中国10大票房女星排名 周冬雨登冠 赵薇、巩俐落榜

（综合讯）大陆盘点“中国10大票房女星”，意外的，不少一线女星如巩俐、赵薇、章子怡等都没上榜，周冬雨以约20.07亿新元票房登顶，紧随其后是白百何及贾玲。

近年大陆票房屡见新高，造就多位后起之秀跻身票房榜10大，当中周冬雨以29岁之龄成为“票房女王”，相当厉害。她去年凭电影《少年的你》成为大陆“金鸡奖”最年轻影后，也是继周迅和章子怡之后，同时拿下“金鸡奖”、台湾“金马奖”及香港“金像奖”的“3金”大满贯影后。

白百何排名第二 贾玲排名第三

排名第2的白百何，一向是票房福将，累计票房约20亿新元。贾玲以18.1亿新元累计票房排名第3，能够入榜当然是因为今年的贺岁档电影《你好，李焕英》，该片至今取得11.3亿新元票房，令首次执导兼演出的贾玲一跃成为中国电影史上最高票房女导演。

打入票房10大的还有第4的马丽、第5的姚晨、第6的舒淇、第7的卢靖姗、第8的杨幂、第9的佟丽娅以及第10的林允。当中值得一提的是只有约10部电影上映而且不少只是演闲角的卢靖姗，全靠2017年主演吴京电影《战狼2》才上榜，《战狼2》大收11.92亿新元，至今仍是中国电影票房第1位。

男星沈腾排名第一

位列3甲的男星个个票房都破34.8亿新元大关！排名第1的沈腾，票房总计约41.2亿新元。2015年，他凭电影《夏洛特烦恼》一鸣惊人，之后主演的《西虹市首富》亦大收，特有的“沈氏幽默”俘虏不少观众的心。

第2位是刘昊然，累计票房约36.35亿新元，电影《唐人街探案》系列功不可没。排第3的吴京累计票房约36.16亿新元，可谓打出一片天。