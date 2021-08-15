下周六金曲歌王争霸战 JJ 青峰 瘦子 强强对决

（台北讯）第32届台湾金曲奖颁奖典礼将于8月21日（星期六）首度以“线上+实体”方式举行，台湾《时报》邀请天天、田定丰、林隆璇、陈建宁、陈国华、GJ蒋卓嘉共6位资深音乐人和媒体人预测今年（2021年）“最佳华语男歌手奖”得主，以心目中首位人选计票，结果今年有望三度封王的林俊杰、黑马瘦子E.SO，以及去年荣登金曲歌王的吴青峰分获两票。至于杜振熙（蛋堡）、韦礼安及李泉则排名垫底。

林俊杰（JJ）曾拿两座金曲奖歌王，本届以《倖存者·如你》七度入围角逐，林隆璇认为唱歌是JJ最擅长部分，在这个以个人技巧为重的评选项目，歌王非他莫属：“也许音乐性不见得突破，但唱功的确有不同于以往的亮点，专辑中的歌曲也确实没人唱得赢他。”目前人在新加坡的JJ届时以线上方式参与金曲奖盛会。

吴青峰2019年发行首张个人专辑《太空人》，去年（2020年）拿下金曲歌王，今年再以《册叶一：一与一》问鼎王座，陈建宁看好他蝉联。

瘦子E.SO是饶舌团体顽童MJ116成员，去年单飞推出《Outta Body灵魂出窍》，一举强攻本届歌王宝座，被视为金曲大黑马。

韦礼安本届以“Sounds of My Life”三度叩关金曲歌王，陈建宁认为这张专辑生命感浓厚，透过词曲记载生活周遭点滴，清新感让乐迷听到音乐初衷。李泉是大陆知名歌手、制作人，曾为林忆莲、刘德华及梁咏琪等创作歌曲，本届以《十日弹》入围男歌手、专辑制作人等4项大奖。

此外，陈建宁为瘦子以及本届以《家常音乐》二度入围男歌手的杜振熙抱不平，认为以金曲奖赛制规则评选，嘻哈饶舌歌手在男歌手奖项方面会比较吃亏。

传JJ加盟《最美的歌》

林俊杰前天分享与爸爸等友人在狮城骑脚车照，他也为歌迷送上七夕祝福，看来已抛开日前接连卷入风波的纷扰。

据传，JJ接下来将加盟湖南卫视《最美的歌》，预计9月飞往大陆进行隔离。对此，经纪人徐佩云昨天仅表示：“许多手续流程都在办理中，也在等待打第二剂疫苗。”