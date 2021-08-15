新马选手都无缘参加 本地歌手楚晴因疫情错过《好声音》

今年（2021年）迎来十周年的《2021中国好声音》上个月底（7月）首播，三位“冠军导师”那英、汪峰和李荣浩回归，香港歌王李克勤首次加盟，节目升级玩法邀请历届“毕业生”张碧晨、吴莫愁、吉克隽逸和黄霄云担任助教。

来自新加坡、马来西亚的20名选手去年因冠病疫情无缘《好声音》，总导演金磊接受《联合晚报》访问时说，今年新马选手仍因疫情无法上节目，并透露节目组月前邀请华纳旗下本地歌手楚晴（Jasmine Sokko）参加《好声音》，不过她与本地几名素人选手卡在签证、打疫苗和隔离时间等状况，最终无奈错过了《好声音》舞台。

金磊去年（2020年）受访透露，约20名来自新、马的选手因疫情期间买不到机票，无法前往大陆为《好声音》试音，怎料今年仍因疫情与节目擦身而过，当中包括节目组邀请参加节目的25岁本地歌手楚晴。原来楚晴于2019年参加的中国电音竞技节目《即刻电音》，同样由打造《好声音》的灿星制作。

他说：“除了她（楚晴），今年我们没有新找（新、马）选手，想说这20人当中几位请过来就好，结果还是没有一个能来，只能等明年了。”

金磊期待疫情尽快结束，明年再邀新马选手上节目。他语带无奈说：“我们不可能让海外选手提前太早来大陆，政策也一直在变，只要疫情受控，我相信情况会改善。”

相中李克勤愿提携新人

最早在拟定《2021好声音》导师阵容时，金磊希望请来的四位都是“冠军导师”。

不过，他认为粤语歌曲当年在流行乐坛举足轻重，因此认为节目应该有一位来自香港的导师。

之所以会相中李克勤，他指过去李克勤在《歌手》《我们的歌》等音乐节目中的表现亮眼，也提及他去年在《我们的歌》中跟周深的“神仙合唱”，“李克勤对新人特别有爱，愿意去提携。虽然很多年轻人未必认识他，但他的经典歌曲经常萦绕着你，他真的是金曲歌王。”

金磊也透露，完成盲选录制之后，发现李克勤的表现比他想的好很多：“他在香港当过主持人，在台上可活泼可文静，他又有香港老艺人对这个行业的高标准，同时愿意帮助新人。他第一次担任《好声音》导师，所以他不会有太多包袱，对好的声音很敏锐也很敏感。”

“虽然他的中文没有我想象中好，不过也因此，他在说话的时候，所有人都竖起耳朵，非常认真听他说话！”

韦礼安“现声”盲选

打从2012年开始，每年都有几名非素人歌手现“声”盲选，今年节目将迎来本届台湾金曲奖“准歌王”韦礼安。

金磊说，每一年都会有想站上这个舞台重新归零的非素人歌手，包括70多岁的台湾“音乐教父”陈彼得三年前也曾到节目“走一走”。他指出，《好声音》虽然是素人的舞台，但节目组每年会特邀一些希望找回初心的音乐人上节目。

提及出道14年的台湾创作歌手韦礼安，金磊说：“之前有很多学员唱他的歌，但韦礼安对于大陆观众不是一个很熟悉的名字。他有很多很火的歌，但大家不知道是谁写的或者韦礼安是谁。”

他也强调，《好声音》拥抱全球华人，无论素人还是小有名气的歌手，“去年节目增加原创赛道之后，给予了参加过其他节目、正努力成为创作歌手的选手一个舞台，并不是你参加过两三个节目就不能来《好声音》。”

◎《2021中国好声音》每周五晚上8时20分于佳乐台（新电信Ch502）与中国同步播出。CAST Chinese Plus订户也可透过手机应用收看。