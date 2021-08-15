昨天（8月14日）是七夕情人节，七夕被赋予“牛郎织女”的美丽爱情传说，七夕情人节是象征爱情的节日，且看看本地与海外娱乐圈有哪些七夕有情人！

戚玉武 白薇秀：学做巧克力甜撒糖

本地视帝戚玉武与妻子白薇秀在家学做巧克力，二人齐在IG晒照，甜蜜放闪，引大批网友围观。

戚玉武在IG中写道，“不知为什么，学做巧克力的过程虽然很紧张，但心里总是带着微笑，是因为巧克力还是她？”看罢，不少网友被猛撒一波糖，纷纷留言问阿武与白薇秀到底是“怎么维持幸福的婚姻？”

阿武也在最后祝大家“有情人终成眷属，大家都被温柔以待。”白薇秀也发出两人一起做巧克力的IG，她表示自己与老公都很喜欢巧克力，自己则更喜欢苦味巧克力，所以两人决定学习怎么做。最后她还俏皮说道“显然我是那个比较聪明的学生对吗？七夕节快乐！”

黄世南 潘玲玲：25年婚姻 恩爱如初

结婚25年的本地艺人黄世南与潘玲玲昨天也在IG发照秀恩爱。二人于1996年结合，婚姻至今25年，依然恩爱如初，羡煞旁人。

黄世南在帖文中说道：“七夕情人节快乐，疫情当前，情人虽难常相见，但真情相连，祝天下有情人终成眷属。非常时期，多保重身体健康，注意安全距离。”

林心如 霍建华：外出用餐互拍

（综合讯）台湾女星林心如也趁七夕节著外出用餐时，晒出一段在咖啡厅的影片，只见掌镜的她先是拍摄了倒咖啡的画面，接着镜头缓缓往上，拍摄了坐在对面的老公霍建华，加上用餐的透明隔板倒映了自己的身影，夫妻俩同步举起手机拍摄对方，久违地同框高调晒恩爱。

江宏杰 钱薇娟：惨挨骂“无缝接轨”

江宏杰与钱薇娟在两季《全明星运动会》之后建立了好交情。昨恰逢七夕，他在面簿放上两人搞笑嘟嘴照，配合佳节笑称“钱杰cp祝大家情人节快乐”。

中国网友不知钱杰cp合作关系，讶异他和福原爱离婚才38天，就公然“晒恩爱”，骂他“无缝接轨”。但也有网友起哄笑道，“姐弟恋不错”、“钱杰cp太可爱了”。