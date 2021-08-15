《怒火》很多使“坏”镜头被剪 谢霆锋：坏到过不了审查！

喜欢演反派，谢霆锋《怒火》“坏”到过不了审查？他透露：很多使坏的场面都剪掉了！

新片《怒火》中的谢霆锋是个反派，他说：“导演（陈木胜）问我的时候，我说只要演反派，反派的创作空间大很多以及自由很多！”

也由于丹哥（甄子丹）希望演好人，霆锋认为一忠一奸刚刚好！

对于自己使坏的评价，霆锋这么说：“其实我们拍了很多更坏的素材，但是也可能真的太坏被剪了，或者也过不了审，希望以后有机会可以演得再坏一点吧！”

霆锋接受本地媒体访问，以录音方式回复《新明日报》记者，他诚意满满，回答详尽，不过他有二不答，感情隐私（与王菲有关）避谈、问到父母谢贤与狄波拉，同样回避，或许不想焦点被模糊了。

提到《怒火》中的动作高潮戏，霆锋说：“最后一场动作戏，丹哥希望可以重现以前在《杀破狼》中与京哥（吴京）在胡同里打的一场戏，致敬或说挑战经典，所以，他还是拿着警棍、我则拿着短刀......”

甄爷希望“重来”与吴京的动作对峙：霆锋就换上蝴蝶刀多练刀技，希望给人物有个提升以及变化。

虽然打斗、爆破、飞车镜头很多，拍摄也有一定的难度，但霆锋蛮享受、NG次数没有太多，问他有受伤吗？“没怎么受伤啊......”

当起“打”星的霆锋也没怎么训练，身手仍很伶俐，他与甄子丹自《龙虎门》之后，已隔了15年没合作，此番碰头拍摄却比以前更流畅、更轻松，出来效果更好！

片尾播陈木胜导演点滴 谢霆锋首映爆哭离场

癌逝的《怒火》导演陈木胜令霆锋最难忘的是什么？

“我从19岁到现在，跟他（陈木胜）确实拍过很多电影，有很多是我难忘的生死关头危险场面、有很多非常深刻的时刻都是跟他度过的......他不烟不酒、处事态度、人品都是非常难得的一个好人......”

陈木胜像个恩师，再次合作感觉非常亲切，这种信任与默契无须多言，彼此心灵相通。

拍摄时，霆锋并不知道陈导演已患癌，直至拍完才知道......他在香港看首映礼，片尾播出追思陈导演点滴，他哭到无法看下去，火速离场......

音乐、电影、厨艺，霆锋更爱哪一样？他回说：“都喜欢，没有特别偏向哪一样，我正在看新的剧本（会考虑当监制吗？）监制暂时不会了，这个真的需要很多时间，可能过10年15年再说。”

说到厨艺节目，霆锋透露还在筹备新一季锋味节目：“今年希望讲素人的美食世界以及故事......”

港产动作片 每部看无数遍

提到甄子丹，霆锋沉吟着：“毕竟我小时候真是冲着‘香港动作’那几位明星的动作电影看的，我也是他们的迷，与他们合作还是很兴奋的啦，他们所有的电影，甚至是每一部电影的打斗场面其实我都可能看过30到50遍以上，所以很期待可以把自己交给他们，也希望这次的我，会比《龙虎门》时候的我更成熟、功底更好，不让他们失望！”

当动作明星玩命有买保险吗？“不会啊，我接拍电影以及在做那些危险动作之前，不会去考虑有没有保险公司投保，这个从来都不是我会去考虑的一个点！”

提到当今演员素质良莠不齐，霆锋提到中国市场大、机会也很多，大家都希望可以赚快钱、出道，因此出现揠苗助长现象，新人起得快、但根基不稳，他若有所感：“解决的方法是慢慢去培养下一代，没有太多底子、就不让他们太快出道......”

《怒》中的霆锋曾是拼搏警察，因一次奉命逼供涉嫌人，却误杀对方，上司没保他，导致他锒铛入狱，前途尽毁，满腔怒火、变得个性乖张，走向不归路，怒火摧毁人生，现实中可有发生很火大的事？

“在现实生活里当然会有让自己非常愤怒的事情啊，怎么去解决？那就得理性啊，不同的情况不同的当下，会有不同的解决方案。”