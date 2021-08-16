为《灵魂摆渡》演唱插曲 洪俊扬自嘲：演戏是噩梦

爱奇艺与长信传媒联制的原创剧《灵魂摆渡·南洋传说》将于8月24日起，在爱奇艺国际版应用和iQ.com播出。本地歌手洪俊扬为该剧演唱插曲《永夜》，他受访分享创作过程：“这部剧的男主角有特异功能，我身边虽然没有这样的朋友，但有很多有才华的朋友，我想到大家只看到他们的才华，却看不到他们脆弱的一面，就把这个感觉写在歌里头。”

《灵魂摆渡·南洋传说》讲述拥有阴阳眼的夏冬青（王冠逸饰）与灵魂摆渡人赵吏（戚玉武饰），一同帮助因有心事未了而停留人间的灵魂的故事。

《永夜》由洪俊扬作曲，他的中国音乐人好友张畅填词，是洪俊扬鲜少挑战的抒情摇滚曲风。洪俊扬说：“我其实喜欢抒情摇滚，但少写。我对灵异题材也有兴趣，但以前没试过。这次录音前我做好准备，要让歌曲显得有画面感，包括灵异、惊悚和脆弱的画面。因为是我的创作，所以在表达方面比较清楚该怎么做，大概三四个小时就完成录音。”

唱了电视剧的歌曲，可有激起戏瘾？洪俊扬急忙说：“没有！也没有导演有这么大的勇气！”显然对自己的演技没有信心。回想当年与《绝对SuperStar》的几位歌手一起演出电视剧《梦·拼图》，他自嘲：“那是我的噩梦。”

林俊杰无法到餐馆用餐

洪俊扬除了做音乐，也做餐饮业。本地目前恢复堂食，他的餐馆生意可有好转？他说：“大家好像比较小心翼翼，生意有点缓慢。”

目前，完成冠病疫苗接种的公众才能上餐馆，工作人员也必须检查客人的疫苗接种证明才能允许入场堂食。洪俊扬说，虽然检查过程不复杂，但仍希望公众有责任感，已接种疫苗才上餐馆，不要浑水摸鱼。

好友JJ林俊杰目前在本地度假，但洪俊扬说，JJ只接种第一剂疫苗，所以无法到他的餐馆用餐。

JJ近日连番被卷入桃色风波，有送上安慰吗？洪俊扬说：“我最在乎的是我们的友情，其他事情我不会去理会。”并认为只要像平时一样关心朋友，无须刻意做些什么。