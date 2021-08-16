记忆开始残缺 休杰克曼想回到年轻时光

如果现在有一个回忆箱，“金刚狼”——好莱坞巨星Hugh Jackman（休杰克曼）想重温的第一个记忆是什么？

休杰克曼接受《联合早报》电邮访问时说：“想回到年轻的时候。我不了解你，但我已52岁了，许多年轻时的记忆已出现很多的漏洞。我很想填补一些我的兄弟姐妹们不能，而我自己也不记得的东西——有趣的，好的东西。”

休杰克曼希望能够以某种方式看到他所期望的这些事，并感受到它们。他也说，很想回到孩子们的早年时期，比如他们来到世界上的第一天，他说：“我的两个孩子都是领养的，他们出生的那一天，我就在那里迎接他们。孩子现在分别15岁和21岁了，有机会，我很想回到他们刚出生时的时光。”

未看剧本就已确定接拍

休杰克曼在台、英混血儿导演Lisa Joy Nolan（丽莎诺兰）所导的好莱坞浪漫惊悚新片《回忆潜行》（Reminiscence）饰演私家侦探Nick Bannister（尼克班尼斯特），帮助客户重拾遗忘的记忆，沉湎于幽暗诱人的逝去时光。班尼斯特生活在因海平面上升而已半淹没的迈阿密，当他遇到新客户“梅”（Rebecca Ferguson，蕾贝卡弗格森饰）之后，生活永远改变了。一次简单的寻回失物之任务，演变成一出危机重重的惊天迷局。

丽莎诺兰是《天能》（Tenet）与《潜行凶间》（Inception）等片名导Christopher Nolan（克里斯多福诺兰）的嫂子，曾为电视剧《西部世界》（Westworld）写剧本，《回忆潜行》是她的处女电影导作。休杰克曼坦承是《西部世界》的忠实粉丝，“丽莎说要和我见面，给我看电脑上的一些图像和各种东西，却没有给我看剧本，这很不寻常。我一听到她讲话，就确定会拍这部片，即便还没读过剧本。”

觉得角色非一般

休杰克曼说尽了最大的努力，读了约20页后，就打电话给自己的经纪人，“我说，我还没有读完，但绝对会读下去。我只是觉得《回忆潜行》的世界是多么地酷、原始和惊讶。我没看到这个世界要朝哪里去，当然也没有看到它在哪里结束，只觉得角色非一般。”导演要知道他是否有意演出，他给了一个非常简单的答案“是”，他说：“但我很肯定的，又不是传统的‘是’。”

休杰克曼片中与两女星蕾贝卡与Thandiwe Newton（丹迪纽顿）有对手戏，“太幸运了！她们都是不可思议的演员。我和蕾贝卡合作过歌舞片《大娱乐家》（The Greatest Showman），很了解她。丹迪也是非凡的，非常有趣。在电影中，她们真的是非常强大的女性角色。”

《回忆潜行》后天（18日）本地公映。