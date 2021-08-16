胜利入狱三年刑罚过轻？这些韩星都曾坐牢

韩国BigBang男团前成员胜利从2019年3月起爆出一系列丑闻，经历两年半的调查、审讯，日前被判三年有期徒刑及罚款约140万新元，下个月退伍的他直接从军队转入监牢。

胜利面对九条控罪，包括性招待、性交易、性侵、惯性赌博、违反外汇交易法、违反食品卫生法、业务侵占、违反特徵经济犯罪加重处罚、教唆伤害等，检方向法官提出五年刑期，不少网民对他只判三年刑期，感到惊讶并质疑过轻，纷纷表示不平。

在胜利之前，也有不少韩星犯法坐牢，罪名和刑罚各不相同，整理如下：

1）郑俊英是胜利发生丑闻后，最快被拖下水的艺人。人在国外工作的他，针对被指在聊天室流出非法流出偷拍性爱视频，他马上中止工作，回国道歉，接受调查。2019年11月，他因集体性暴力被判五年，且须接受80小时性暴力治疗。

郑俊英因集体性暴力被判坐牢五年。（互联网）

2）FTIsland男团前成员崔钟训卷入郑俊英淫照群组，因性暴力、集体性侵、非法拍摄及散播色情物等罪名，被判坐牢五年。他提出两次上诉后，获得减刑至两年六个月，须接受80小时性暴力治疗，且被限制就业三年。

崔钟训因性暴力、集体性侵、非法拍摄及散播色情物等罪名，被判坐牢五年。（互联网）

3）前B.A.P男团成员力灿在2018年9月卷入性侵案，他在京畿道一家民宿借醉猥亵女友人，被判坐牢十个月，得接受40小时性暴力治疗。不过他出狱后又犯事，单飞复出的他，隔天就爆出酒驾案。今年6月，他曾尝试轻生，幸好朋友及时阻止，他过后再度为轻率行为向粉丝致歉。

力灿借醉猥亵女友人，被判坐牢十个月。（互联网）

4）由音乐剧跨界韩剧的孙承源，事业一成功就卷入交通意外，他无牌驾驶和一车辆相撞，后肇事逃逸，被查出血液酒精浓度高达0.206，不但被吊销牌照，也被判入狱一年六个月。

孙承源无牌醉驾还肇事逃逸，被判入狱一年六个月。（互联网）

5）BTOB男团前成员郑镒勋去年被爆吸毒后退团，他被指在2016年和2019年之间，花费15万新元购买大麻，并吸食多达161次，最后被判入狱两年，并罚款15万新元。

郑镒勋因吸毒被判入狱两年，并罚款15万新元。（互联网）

6）90年代人气混声组合Roo'ra成员高永旭，在组合解散后转当主持和演员。2012年3月，他被爆出以介绍入行为饵，欺骗三名未成年少女发生性行为。他被判入狱五年，个人资料公开七年，且须佩戴电子脚环十年。后来他两次提交反省书，刑罚获减至坐牢两年六个月，佩戴电子脚环三年。

高永旭和三名未成年少女发生性行为，被判坐牢五年。（互联网）

7）前Glam女团成员金多喜因长期没有工作，欠下公司35万新元，于是和模特好友李智妍在2014年以不雅视频勒索李炳宪豪宅与金钱，后来以恐吓罪被起诉，入狱一年。