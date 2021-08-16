旗下艺人张哲瀚闹风波 赵薇贴文被狠批

中国男星张哲瀚因主演武侠剧《山河令》爆红，近日却被挖出曾参观靖国神社及乃木神社，由于靖国神社供奉部分当年入侵中国的战犯，乃木神社则是祭拜曾任台湾总督的乃木希典，被中国认为是侵略的恶人，重踩中国网友与国家政策的底线，遭群起围剿。

巧的是，张哲瀚是“小燕子”赵薇旗下艺人，赵薇2001年曾穿上日本军旗拍时尚照，引发不小风波，当年在长沙演出时还遭民众冲上台淋屎。

“日本投降76周年”是中国微博昨天的热门话题，身为张哲瀚经纪公司老板的赵薇竟然成枪靶。

尽管赵薇一早就发文“铭记历史，吾辈自强”以示忠诚，还标签“日本投降76周年”，但中国网军不埋单，火力十足留言狂酸她“你也配？”、“过来切腹！”

更有人质疑赵薇是否已铭记历史，“为什么要穿旭日旗？为什么旗下艺人参拜靖国神社没有任何回应？”

“旭日旗”曾是日本发动侵华战争、占领韩国时所使用的军旗，被视为军国主义的象征，公然使用认为伤害民族情感，让赵薇一夜之间成了民族罪人，在舆论的压力下，赵薇发表了公开声明，并在媒体上公开道歉，但至今仍有不少中国网友，因此事件讨厌赵薇。

张哲瀚当年参演了挑选新生代演员的综艺《演员请就位》，遇到了女伯乐赵薇，赵薇欣赏张哲瀚的忧郁特质、加上为人真诚，果断签下了他，如今，赵薇与张哲瀚皆因误触中国红线，遭千夫所指，始料未及。

新剧《实习律师》被踢出局

有博主爆料称，张哲瀚领衔的《实习律师》已邀得张若昀替代救场。

或许是一沉百踩，众多和张哲瀚合作过的业内人士不约而同站出来指责张哲瀚及其团队态度傲慢，耍大牌，不敬业，翻车是迟早的事。

有位业内人士直言：“从《演员请就位》时就不配合采访，到后来走红后整个团队‘耍大牌’。”该业内更爆料称，张哲瀚直播一小时要价7位数，经纪人还要任何环节都不参加只坐着。

光坐1小时就轻松赚到7位数，比郑爽日赚208万人民币（超过43万新元）还具有冲击力。

张哲瀚恐翻身无望

张哲瀚日前被翻出多张曾到日本靖国神社的照片、与已故前印尼总统苏卡诺的遗孀黛薇夫人合照，晒过日本军旗照，与前日本首相儿子合影曝光，遭痛批是“精日分子”。

他发声致歉仍难平息网民怒火，不仅丢失多个代言，他和工作室的微博帐号也在昨天（15日）遭到封锁，此外，他的抖音也被封禁，处于“查无此人”的状态，恐被列劣迹艺人，翻身无望。

张哲瀚因为昔日亲日行为被挖出，引爆挞伐，谁是最大得益者？有网友揣测是任嘉伦，因为任嘉伦与张哲瀚2人无论戏路、风格都很像，如今张哲瀚爆出亲日遭抵制，厂商个个自保和他解约，相信受惠最大的应该就是任嘉伦。