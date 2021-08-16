新版《天龙八部》口碑收视差 网批：段誉乔峰最大败笔

金庸原著、新版《天龙八部》最近在央视播出，也在网络上线，备受各界关注。但从播放量来看，《新天龙八部》很不理想，收视率仅在0.43%左右，流媒体的播放量也仅为2880万。

不少网友吐槽，这与《新天龙八部》的选角有关！

据悉，超过1000多条短评中，《新》制作与拍摄素质负评不多，但对于选角，几乎一面倒吐口水！尤其是男一段誉的选角，吐槽声几乎霸屏！

★段誉（白澍饰）：造型像台湾歌仔戏男星、演技浮夸、娘到不行！

中国90后白澍演绎文质彬彬的“段誉”，首集造型就为人诟病，这是歌仔戏男主穿越到金庸原著吗？

武侠原著中的段誉玉树临风，知书达理，真正的公子世无双，但看看《新》剧“段誉”白澍，气质时尚但“脂粉气太重”，娘气逼人，完全看不到书卷气、也无贵公子温润气度，角色被设计成话痨，举手投足很油腻、浮夸，视觉“刺眼”，对比之前的陈浩民、林志颖，无怪网友狠批白澍“史上最丑”。

★乔峰（杨祐宁饰）：欠缺“力盖群雄”豪迈气！

无线经典剧《天龙八部》里的黄日华，慷慨激昂的英雄气魄至今令人难忘，型男杨祐宁有一股”憨厚”，却欠缺乔峰一言九鼎、力压群雄的英雄霸气，气场不足，如何慑服群雄？

网友指出，杨祐宁驾驭不了像“乔峰”这样的粗犷豪气角色，直叹：翻拍一次不如一次！

★王语嫣（文咏珊饰）：小家子气！

在金庸原著《天龙八部》中，王语嫣是名绝世美女，别名“神仙姐姐”，先前演绎过“王语嫣”的女星有陈玉莲、李若彤、刘亦菲等，个个自带灵气。

文咏珊所饰演的“王语嫣”欠缺古典美、也少了惊艳感，金庸小说女主角都是妙龄少女，文咏珊已30多岁熟龄，如何演绎出“天然少女味道”？剧照有精修图片，与正片感觉差很大，网友直批：“看剧觉得王语嫣就是畏畏缩缩，带小家子气的女子，少了大家闺秀气质。”

★虚竹和尚（张天阳饰）：反派脸当好人？

网友直批，张天阳一张古惑仔脸，像是满脑子坏水，更适合当反派，与“虚竹和尚”单纯憨直的人物设定大相径庭，因此，当这个新版”虚竹”一出场，弹幕立即有网友评论“怎么像个反派？”

★钟灵（孙雅丽饰）：装扮像“哪吒”！

据查悉，饰演钟灵的孙雅丽于1997年生，24岁，但圆鼓鼓的脸不够标致，被网友批评“钟灵不灵了”，不过，比较辣眼睛的，是首集钟灵的造型，令网友误以为在看“哪吒重生”！