50岁张智霖月赚千万人民币 袁咏仪不准老公退休

（综合讯）凭“哥哥”效应人气再升，50岁张智霖月吸千万人民币（至少210万新元），袁咏仪反对老公退休。

港星张智霖身在中国大陆录制真人秀《披荆斩棘的哥哥》，早前曾扬言5年前退休的他获多个品牌力邀担任代言人，加上“哥哥效应”开始启动，不难推测其事业及人气极有可能再被推向沸点，更盛传他月赚千万人民币。袁咏仪谈到老公“退休”一事，霸气回复指“不用理会”，看来张智霖的退休计划分分钟有变。

张智霖此次参加《披荆》有意外收获，为了配合摄制需要，他平日练唱之余还突破自己习舞，期间重遇当年曾与他合作的舞蹈导师Ken，两人一拍即合。

张智霖发觉跳舞并非想象中那么艰辛，更重燃对表演的热情，他还表示待节目末段时，会尝试挑战摇滚或饶舌等表演，让观众看见“不一样的张智霖”。

见老公如此认真，袁咏仪自然支持，更不时发文帮忙宣传，还入节目组跟进拍摄情况。

而本月27日将迎来50岁生日的张智霖不忘向节目中的“哥哥”主动伸出友谊之手，以庆生为名增进感情。他昨天受访时透露：“这么多新知旧雨云集一齐，机会很难得，约大家吃饭都无可厚非。我们不是派对形式，会遵守疫情社交距离，谁有空谁就来！（有什么生日愿望？）很简单，疫情快点过去、快点通关！（妻儿会陪你庆祝？）儿子返港准备开学啦。”

他形容节目录影至今相当顺利，首集播出后外界反应不错，相关话题更先后登上热搜榜。投票情况方面，张智霖暂时排第四，力压第五六名的言承旭和陈小春。

由于节目约10月底完成录影，加上张智霖尚有其他工作接洽中，他预计11月才能返港休息。