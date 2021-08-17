沈玉琳认直播带货更好赚 收入“疫”军突起

台湾名嘴沈玉琳与搭档殷悦应访谈性节目《11点热吵店》接受《联合早报》视讯访问。台湾综艺主持收入上半年的排行榜刚公布，前五名为：侯佩岑、吴宗宪、胡瓜、曾国城、沈玉琳。沈玉琳凭借《11点热吵店》等电视节目、网络节目、直播带货和活动商演等收入排行“老五”，在疫情下“疫”军突起。

沈玉琳不讳言直播带货非常好赚，“我们（艺人）的身份可以跟厂商谈到很好的条件。先不管卖出多少货，会先有保底酬劳（底薪），再加营业额抽成，两者加起来，远远比在棚内的录影节目，甚至外面的商演收入多好几倍！”

沈玉琳提到并非人人都适合做直播带货，有人“三两下就结束直播生涯”，因为酬劳虽多，直播过程中有压力，他说：“即时销售信息会在我们眼前，也会看到厂商的表情，脸越来越臭，甚至脸‘歪’掉，我们的压力就越来越大。”

对于杀入收入排行榜前五大，沈玉琳哈哈大笑说：“还行。可能其他主持人谦虚了啦！当然，我确实很拼命、很努力地在赚钱。赚那么多钱不是为了自己，也是为了一个幸福美满的家庭。希望能够持续赚更多钱！”现年53岁的沈玉琳与小17岁的妻子芽芽（吴晓纯）2010年结婚，育有6岁女儿。

沈玉琳和殷悦受访当天，台湾疫情已步入微解封，两人相隔两个月后回到摄影棚录影。沈玉琳告诉记者：“我们刚刚录完第一集，把两个月的话在两个小时都讲完了，哈哈哈！火力全开啊！”殷悦则说回到棚内心情愉悦，“就好像我们从来没有停棚过一样。”

话题要新鲜、感人、好笑

《11点热吵店》去年9月首播，至今已播出近150集。沈玉琳的主持风格属于“语不惊人死不休”派别，殷悦则是气质派女星，是一对很妙的组合。

沈玉琳谈搭档时说：“我觉得她进化得很快！早期主持的时候，讲一点有颜色的笑话时，感觉她单纯得像一张白纸。但随着一集又一集，一天又一天，她开天眼了！听得懂了！”

殷悦笑言被“感化”了，指沈玉琳总是笑料不断，“我（笑得）腹肌练出来了，我很感谢他，带给我人生很多的色彩。”

访谈节目要如何做得长久？幕前幕后经验老道的沈玉琳认为，一定要持续开发新话题，“话题要具备几个特色，要新鲜，要感人或好笑，不脱离这三个原则。实际上怎么去做，就辛苦我们的企划小组了。”

《11点热吵店》主要聊亲子和婚姻话题，还可谈论什么话题？沈玉琳直言：“做一个主题……假设我们离婚了，要怎么安排自己的生活？我是生活白痴，我如果离婚了，就会变成一个失能和失智的老人！”脑筋转得很快的他，提到坊间最近流行的一句话，“很多在外面漂泊多年的情场浪子都安定下来。后来发现，他们安定下来，不是因为爱情，是因为疫情，哈哈！因为只能回家，没有地方去……”殷悦闻言，对记者说：“他就是金句大师，很多这种智慧金句。”

殷悦6月回美“黏”父母

美国华埠小姐出身的殷悦2003年以歌手身份在台湾出道，2006年婚后淡出，转为通告艺人。她6月中回美国洛杉矶，与因疫情长达两年没见的父母等家人重逢，在当地待了一个月才返台。

殷悦感触良多说：“和家人‘黏’在一起的一个月非常珍贵。觉得很奇妙，人生到了某个阶段，跟父母的关系会颠倒，以前他们照顾我，后来变得我很想照顾他们……疫情教会我们很多智慧，以前为生活打拼和忙碌，但亲情更值得去经营。”

本地观众可透过viu.com或viu应用收看沈玉琳和殷悦主持的《11点热吵店》，节目每逢星期日会更新两集。