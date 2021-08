(综合讯)迪士尼行政总裁Bob Chapek(查佩克)日前在季度业绩会谈及Marvel新片《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)9月3日会先在美国的戏院上映,45天后才登陆影视串流平台Disney+,他形容此为“有趣的实验”。

扮演“尚气”的加籍华裔男星刘思慕随即在Twitter发文称:“我们不是实验,而是被低估的弱势团体。”他呼吁观众支持《尚》,跟他一起创造历史。有网民认同刘思慕所言,也有说他借种族议题发挥。

另一方面,《尚》中扮演他父母的梁朝伟和陈法拉,剧中两人的角色都武艺高强,两人深情对望的“同框”剧照首次曝光。

美国戏院重开后,迪士尼陆续安排旗下三片《库伊拉》(Cruella)、《黑寡妇》(Black Widow)、《丛林奇航》(Jungle Cruise)在戏院及串流平台Disney+同步上映,引来戏院商抨击此举是导致电影第二周票房急跌的原因。迪士尼略加调整后安排《尚》9月3日在美国上映,45天后在Disney+上架,查佩克称相关的数据指标,将成为未来上映策略的参考。除了《尚》片,上周五在美国上映的《失控玩家》(Free Guy)也是以同一模式上映。

有份演出《尚》的亚裔女星Awkwafina(奥卡菲娜)和杨紫琼日前现身伦敦,跟印度女星Priyanka Chopra(彼欣嘉卓芭拉)、日裔女演员水野索诺亚及韩裔金球视后吴珊卓(Sandra Oh)聚首一堂。彼欣嘉和奥卡菲娜分别在社交网公开合照,形容她们都是“王后”,都是亚裔的骄傲。她们都曾在电影或剧集合作过,奥卡菲娜、杨紫琼跟吴珊卓也将分别合演新作。