梁田为新加坡妻儿 43岁从零开始

最强配角

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每逢星期一下午3.30更新一集

他们不是电视剧的主角，却举足轻重。一共八集的《最强配角》视频系列，走访为本地演艺圈增添姿彩的最强配角们。内容聚焦他们入行后的甜酸苦辣与现在的生活。

放下马国事业，来新受训

首集的主角是资深艺人梁田。他于1967年进入马来西亚艺坛，一步一脚印，成为人见人爱，车见车载的艺人。然而，他却为了新加坡籍妻子和孩子放下事业，来新从零开始。

上世纪80年代，资历深厚的梁田放下身段，加入本地电视台第五期演员训练班。他透露：“我参加训练班时已经43岁，同学都是小弟弟小妹妹，有些还不到法定年龄，要父母帮他们签名，参加了八个月，每天上课有点不好意思，很尴尬，因为自己的年纪最大！”

梁田演过的本地剧包括《青春123》《牛车水人家》《客家之歌》等，他在戏里尝尽甜酸苦辣，在戏外体验人情冷暖。他于视频访问中，分享自身经历与人生哲学。

现年80岁的梁田身子十分硬朗，他中气十足地对记者说，答应参与录制，是想借此鼓励乐龄朋友在防疫措施允许下，外出活动筋骨，“人上了年纪很容易衰老，肌肉退缩，如果不运动，老得更加快，对身体不好。出来运动，可以结交很多朋友，让自己开心，也可以看看很多东西，不会那么闷，那么寂寞，老是待在家里不好的。”

《最强配角》每逢星期一下午3时半在zaobao.sg首播，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出。读者可扫描QR码，观看梁田的访问视频。