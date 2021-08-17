殿堂级民谣歌手鲍勃迪伦 涉嫌性虐待12岁女孩被起诉

曾获诺贝尔文学奖的80岁美国殿堂级民谣歌手Bob Dylan（鲍勃迪伦）惊爆曾在1965年性虐待12岁女孩，目前他已被起诉。迪伦的代表律师说，56岁原告的指控不实，迪伦将竭力维护自己的声誉。

根据美媒报道，迪伦被指控于1965年4月至5月的六周内对一名12岁女孩进行性诱导、性虐待和身体暴力威胁，其中一些事件发生在他位于纽约的切尔西酒店公寓中。据法律文件显示，迪伦也“利用自己的音乐家身份”非法向未成年女孩提供毒品和酒精。

原告律师指出，由于涉嫌虐待，原告遭受了身心伤害，包括“严重的情绪和心理困扰、羞辱、恐惧、分离、愤怒、抑郁、焦虑、个人动荡和失去信心，严重打击了她的神经系统、身体疼痛和精神痛苦，以及情绪和心理上的伤害。”

2019年通过的《纽约儿童受害者法案》，为那些声称自己在孩提时代遭受性虐待的人向他们指控的施虐者提起诉讼打开了一个窗口，允许原告在诉讼时效之外提出诉讼。

曾入选摇滚名人堂的迪伦，去年发行了他的第39张唱片，曾获无数奖项，包括诺贝尔文学奖、总统自由勋章、普利策奖、格莱美奖等。

除了迪伦之外，另一名面对类似“回顾诉讼”的名人是英国安德鲁王子，他上周在美国曼哈顿联邦法院被一名妇女起诉，该妇女在投诉中援引了《儿童受害者法》，并指控2001年自己17岁时，被一名男子贩卖给了安德鲁王子。