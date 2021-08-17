新剧多追逐动作戏 车太铉自嘲体力有限尽量不NG

自认体力不好，车太铉动作戏尽量不NG。

韩国实力派演员车太铉在新剧《警察学院》饰演警察，有不少追逐戏和动作戏，他受访时笑言：“我在以前的电影和电视剧中也有不少动作戏，或须要吊钢丝的特技演出，但毕竟隔了一段时间，加上我体力有限，所以这次拍追逐和动作场面时尽量不要NG重来，哈哈哈！”

车太铉也提到“健身狂”好友金钟国从去年就跟他说，要做负重训练（weight training），所以他每天做一些运动，增强体力。

《警察学院》是首部以警察大学为背景的韩剧，上周在韩国首播就有5.2%收视率的好成绩，第二集更上升到6.5%。车太铉饰演拥有20年经验的刑警刘东万，这是他第二次演警察，去年的电视剧《法外搜查》是他出道25年第一次演刑警，他当时说是很大的挑战，接到邀请时曾迟疑，担心无法将角色诠释好。

“因为是第二次（演警察），所以演出时更有经验，也更自然。”

刘东万拼了命追捕非法赌博集团，后来发生意外，不仅让犯人逃走还伤了民众，结果被调到警察大学教课。车太铉指出：“刘东万除了是刑警，也是警察大学的教官，所以我要展现跟上一部作品不同的魅力。”

他认为自己跟刘东万有蛮多相似之处。“他看起来有点冷漠，其实很照顾身边的人，待人体贴，也很直率。个性方面，我觉得我们很像。”

与两位新生代演员郑振永及郑秀晶（Krystal）合作，车太铉夸两人都有好演技，三人默契佳。早前在韩国的记者会，车太铉更称赞郑秀晶：“看到剧中的Krystal，感觉就像看到了全智贤，不管在造型还是演技上，都让我想起以前和全智贤演戏的样子。”郑秀晶听了直呼“很害羞”，也回夸车太铉：“前辈和20年前长得一模一样，尤其是皮肤特别好。”

郑振永郑秀晶 为剧学柔道

郑振永和郑秀晶饰演警察大学新生，两人剧中都会柔道，为此上了柔道课。

郑振永补充说：“我也看了我们国家警察大学的vlog（视频博客），了解那里的校园生活和设施。当然最重要的还是演技，我的角色比我的实际年龄小十岁，我努力回想较年轻时的自己是怎样的。”

郑秀晶在上一部作品《Search：非武装救援》饰演军人，这次演警察，都是强悍但相当耗体力的角色，她是否特别喜欢这类角色？她解释：“我没有特地去挑这些角色，而是因为没有演过军人和警察，所以要挑战。我还有很多角色没尝试，而我喜欢不断接受新挑战。透过不同角色学到新的东西，或完成以前无法做的一些事情，让我感到自豪。”

《警察学院》可在viu.com或viu应用收看。