(洛杉矶讯)梁朝伟、加拿大华裔男星刘思慕(Simu Liu)、杨紫琼、亚裔女星Awkwafina(奥卡菲娜)及陈法拉等合演的漫威首部华裔超级英雄电影《尚气与十环帮传奇》(简称《尚气》,Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),昨天在美国洛杉矶举行全球首映礼,包括美国日裔导演Destin Daniel Cretton(德斯汀·丹尼尔·克雷顿),大部分主演皆现身亮相,但梁朝伟和杨紫琼没出席。以《游牧人生》勇夺奥斯卡的华裔导演赵婷也到场捧场。

刘思慕受访时说自己已看了《尚气》12次,并指首次穿上超级英雄戏服时百感交集,也希望亚裔小朋友看到亚裔超级英雄可以找到身份认同。

谈到训练过程,他说:“建议任何想成为超级英雄或特技人员的人,不要低估拉筋的重要性,大家以为只是出拳踢个腿,但当你隔天起床想下床时,你会发觉你做不到!”

香港女星陈法拉带了老公现身首映礼,她透露当时接受训练很辛苦,让她难以忘记,“大家都对漫威宇宙(MCU)有很多幻想,我们当时训练很辛苦,花了很多时间,甚至几个月训练。”

当主持问到陈法拉在戏中的角色“Li”时,她笑言“Li”是个很强壮的女人,是文武(梁朝伟饰)的妻子,更是尚气(刘思慕饰)的妈妈,就没有多说其他的。

女主角奥卡菲娜说,十分高兴能与曾在《疯狂富豪》(Crazy Rich Asians)合作的杨紫琼再次同场演出,两人收工后更相约一起去玩。

奥卡菲娜是中韩混血儿,去年以电影《别告诉她》(The Farewell)成为金球史上第一个亚裔影后。