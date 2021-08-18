吴亦凡被批捕不得保释 逾80名艺人签署德艺承诺书

（北京讯）30岁加拿大籍中国男星吴亦凡遭网红都美竹揭露酒桌选妃，甚至诱骗年轻女性发生性关系，7月31日晚遭北京警方以涉嫌强奸罪刑事拘留16天后，前晚遭北京市朝阳区人民检察院批准逮捕，并且“平安北京朝阳”微博写着：不能保释，最快明年1月一审。

有法界人士直言，吴亦凡是加拿大国籍，为免他潜逃出境，因此不可能交保候审。此外，如果吴亦凡主动认罪，最快明年1月会有一审结果，而他可能面临3年以上10年以下有期徒刑，奸淫未满14岁幼女者则从重处罚。

事件经《人民日报》报道后，中国演出行业协会发文，称吴亦凡案警示从业者必须提高法律意识，提高作为公众人物的道德基准线，艺人、经纪公司应以此案为戒。都美竹在得知消息后，则在粉丝群感谢了朝阳公安。

芒果TV先声之举

中国娱乐圈接二连三爆出艺人失德丑闻，吴亦凡涉嫌强奸罪被批捕；《山河令》张哲瀚昔日参观日本两大争议性神社，“亲日”举动遭官媒挞伐；湖南卫视《披荆斩棘的哥哥》参加歌手霍尊被爆出轨等丑闻退出演艺圈。事发后，湖南卫视在线影音媒体平台芒果TV的80多名艺人自发签署“艺人艺德承诺书”，有指这是中国整顿演艺圈的先声之举。

芒果TV艺人经纪官方社交网发出公告，文中写道：“做艺先做人，做人德为先。”众艺人签署“艺人艺德承诺书”的同时，号召文艺工作者为年轻一代树立榜样。