涉性侵未成年女孩遭起诉 鲍勃迪伦：将抗辩 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 鲍勃迪伦被署名为J.C.的女性起诉，指迪伦在她12岁时对她做性诱导及性虐待。（法新社） 字体大小: 小 中 大 曾获无数奖项，包括诺贝尔文学奖的80岁美国殿堂级民谣歌手Bob Dylan（鲍勃迪伦）惊爆曾在1965年性虐待12岁女孩，目前他已被起诉。迪伦的经纪人在发给美国媒体的一份声明中，驳斥指控非真实，将进行抗辩。据美媒报道，一名署名为J.C.的女性指控迪伦于1965年4月至5月的六周内，对当时只有12岁的她做性诱导、性虐待和身体暴力威胁，其中一些事件发生在迪伦位于纽约的切尔西酒店公寓中。原告律师提交的文件也提到，迪伦“利用自己的音乐家身份”非法向未成年女孩提供毒品和酒精。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 鲍勃迪伦 法律实习生抢工作 明星评论员送金句 观众大声说