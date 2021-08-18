涉性侵未成年女孩遭起诉 鲍勃迪伦：将抗辩

曾获无数奖项，包括诺贝尔文学奖的80岁美国殿堂级民谣歌手Bob Dylan（鲍勃迪伦）惊爆曾在1965年性虐待12岁女孩，目前他已被起诉。迪伦的经纪人在发给美国媒体的一份声明中，驳斥指控非真实，将进行抗辩。

据美媒报道，一名署名为J.C.的女性指控迪伦于1965年4月至5月的六周内，对当时只有12岁的她做性诱导、性虐待和身体暴力威胁，其中一些事件发生在迪伦位于纽约的切尔西酒店公寓中。原告律师提交的文件也提到，迪伦“利用自己的音乐家身份”非法向未成年女孩提供毒品和酒精。