涉性侵未成年女孩遭起诉 鲍勃迪伦：将抗辩

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月18日 5:00 AM

鲍勃迪伦被署名为J.C.的女性起诉，指迪伦在她12岁时对她做性诱导及性虐待。（法新社）
鲍勃迪伦被署名为J.C.的女性起诉，指迪伦在她12岁时对她做性诱导及性虐待。（法新社）

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曾获无数奖项，包括诺贝尔文学奖的80岁美国殿堂级民谣歌手Bob Dylan（鲍勃迪伦）惊爆曾在1965年性虐待12岁女孩，目前他已被起诉。迪伦的经纪人在发给美国媒体的一份声明中，驳斥指控非真实，将进行抗辩。

据美媒报道，一名署名为J.C.的女性指控迪伦于1965年4月至5月的六周内，对当时只有12岁的她做性诱导、性虐待和身体暴力威胁，其中一些事件发生在迪伦位于纽约的切尔西酒店公寓中。原告律师提交的文件也提到，迪伦“利用自己的音乐家身份”非法向未成年女孩提供毒品和酒精。

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