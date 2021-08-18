希望能常演戏 黄碧仁：不想再等四年

素有“收视灵丹”之称的黄碧仁等了四年才接拍长寿剧《味之道》，剧集5月播完后她一直没有接到新的戏剧邀约，为了粉丝，她希望下一部戏不要再等四年那么久。

黄碧仁昨天受访表示，目前都是在家相夫教子，没有接到任何戏剧的邀约。自由身的黄碧仁开玩笑说，没有戏剧拍摄，你可能要去问新传媒的戏剧组。“我不属于新传媒全职艺人，所以能理解公司要优先考虑全职艺人。”

她表示角色可遇不可求，一切不能强求，要看缘分。不过她也喊话，“其实我不是很贵。”

至于接下来是否很快有适合的角色，黄碧仁表示一切都未知，会不会再等四年也不知道。

她自我分析，“是我态度不好？不用功？戏不好？”

不过她很感激新传媒去年找她拍摄《味之道》。“新传媒应该是认可我才找我的，我很感恩。这个角色很有挑战性，不容易拿捏。除了感恩，我也提醒自己，人家信任你，不能只给100，要超过100分。”

虽然暂时没有戏剧邀约，但黄碧仁很享受现在的自由时光。也希望每隔一段时间能拍一部戏，这样才不会脱节。“如果再等四年的话就有点久，不然观众整天在社媒说，碧仁什么时候复出拍戏。我不贪心，如果能每年拍一部，或者2年拍一部，给支持我的观众一个交代。有的观众已经跟了我30多年，他们不减当年支持我，我很开心。”

希望多一些适合年长者的作品

黄碧仁对剧种发表自己的看法，认为本地剧集不应该局限在某一种题材。“每个剧种不一定适合每一个观众，尽量要做到老少咸宜。”

她特别指出，本地已进入老龄化社会，应该要考虑多制作适合年长者的戏剧。“年长者他们向往什么，希望接触什么，我们要去探讨他们的内心世界。”

黄碧仁表示自己也留意或观看本地剧。但也积极拓展自己的视野，会在线观看中国剧、港剧，“就算是印度电影，其实挺好看。”