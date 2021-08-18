叶振棠视力虽剩一成 起居全靠自己

（香港讯）香港知名歌手叶振棠叶今年入行50周年，将于九至十月在香港举行四场纪念演唱会。叶振棠10岁患猩红热导致眼睛受损，他最近受访爆料：“现在视力是平常人的十分一。”

但叶振棠是个乐观的人，亦因多年习惯，可以照顾自己，出入没问题，他住元朗，自己坐西铁到尖沙咀访问地点，不用别人协助，在餐厅不同位置拍照，他说：“只要让我慢慢走就行了。”不用别人扶。

叶振棠当年唱很多关于人生唏嘘的歌，他第一首电视剧主题曲《浮生六劫》，第一句就唱：“人生多变，时势常换。”他爆料作曲的黎小田选他来唱，竟是因为他的声音够惨。

过去50年真的“人生多变”，《浮生六劫》剧中的岳华、梁淑庄、刘志荣、张国荣等都走了，黎小田前年走了。叶振棠的声音虽惨，但他人生观不灰，《戏剧人生》有一句是他的座右铭：“快乐时要快乐”，他年初因落枕以致颈部肌肉拉伤，一度声沙，现在已痊愈，能够健康上台唱歌他就快乐了，人生就是这么简单。

叶振棠生于澳门，披头四热潮兴起，他和同学开始组乐团。一般澳门人都希望毕业后到香港找工作，他也不例外。“我最初希望找洋行工作，但香港不承认澳门文凭，找不到工作，有一日在街上碰到在澳门玩乐队的朋友，他说在夜店工作，半夜两点弹到早上六点，叫我去弹，我就去上班。”

这就是叶振棠50年音乐事业的起点，他第一间上班的夜店位于尖沙咀，弹唱日子维持了十年，主要唱英文歌。1974年，他在中环一间高级酒吧弹唱遇到林子祥的唱片监制锺定一，他们后来跟陈洁灵等组成乐队New Top Notes，灌录了五张英文唱片。

录歌须放大歌词 台上演唱险坠洞

谈到眼睛病况，叶振棠透露年轻时看过很多医生，都说无法医治。“只能面对现实，我身上带着放大镜，用方法补救。”他性格乐观，反而发现当中的好处：“在台上不会怯场，因为看不到观众的样子，就不会紧张，我跟很多歌手聊过，他们紧张是因为看到观众。”

别人录歌可以将歌词放在谱架上，以前他入录音室录歌，要将歌词写得很大，拿在手中看，练成手很定，因为录音麦克风很敏感，否则会录到纸声。“在台上唱歌要小心，有一次我在红馆差点掉进洞，幸好没事，工作人员在耳机提醒我。”

