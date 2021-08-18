《Midnight》：无法言喻的恐惧

夜深，一个人走在寂静的夜色下，是浪漫？还是危机四伏？

看到危险，你却无法说出；哪怕说了，也没人听得懂，那会是怎么样的一种恐惧？

韩国电影《Midnight》日前在韩国上映，但因疫情影响无法在本地的大银幕上看见，改在Singtel 和Starhub 的VOD service上架播出。电影已在8月1日正式上架。

电影叙述由魏河俊（WI Ha-jun）饰演的杀人犯在入夜后到处寻找猎物，他随机杀人，不论年纪、长相与性别，残忍无比。

这天他又出门找猎物，原本他看中了由Jin Ki-Joo饰演的Kyung-mi和她同样聋哑的母亲，但却半途杀出由Kim Hye-yoon饰演的So-jung，于是他随机将她拖进巷子里，然后……

但故事并未结束—— Kyung-mi虽然聋哑却观察力十足，就在她经过黑暗的巷子时，一双在地上的女性高跟鞋吸引了她的注意。万般挣扎，但正义感战胜了她的恐惧，于是她一步步走近巷子，却不知道她也正走入极大的危险中，甚至危害到她的母亲！

聋哑的世界，遇到危险怎么办？（TvN提供）

眼神杀死人 魏河俊演技出色

如果你问我这部电影最让人害怕的是什么？我觉得不是黑漆漆的巷子、不是各色杀人的武器，也不是残忍的杀人画面，而是眼神。

杀手在杀人与装无辜之间的眼神变化自然，让剧中的人物（连警察）都无法轻易辨识；聋哑的母女在肢体表现上受到限制，所有的戏都在眼神中表现，从恐惧、无可置信到痛彻心扉，一切的表现都在眼神中。最后当然是受害者，瞬间被击昏和醒来后瞬间发现危机的过程，只有眼神最能传递直接的恐惧。

电影已于8月1日在Singtel和Starhub VOD service上映。