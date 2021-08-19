《七公主》“全裸”戏被删 林夏薇为入行突破可惜

（香港讯）无线剧集《七公主》目前正在香港热播，林夏薇与高海宁等人前天在将军澳电视城为剧集宣传，林夏薇罕有性感，大秀事业线现身，她笑言要配合剧情，有场“全裸”戏，可惜因为电视尺度问题而被删减，只剩露背镜头。

林夏薇透露，这是她入行以来最突破的一次，她称《七公主》原本定在晚上9时30分播出，因此拍摄“全裸”戏份时相当大胆，可惜无线变阵，剧集安排在晚上8时30分的合家欢时段播出，有不少大胆镜头都被删减，“那场戏说我以为徐荣是我的老公，有好多动作和情感戏，但不是卖弄色情。拍的时候担心走光，但要兼顾悲伤情绪，现在被删有少少可惜。”原汁原味的戏份要稍后在myTV Super播出，虽然略感可惜，但她透露剧中仍保留大露背画面。

高海宁：拍完剧后比以往粗鲁

活动当天，高海宁以美少女战士造型亮相，她在剧中常以不同造型亮相，当中对美少女战士造型最难忘，因当时这样穿着在街上拍外景，吸引不少路人目光。她也喜欢最后一场戏的透视造型，“里面只穿了肉色打底衫，裙子很贴身很漂亮，显得屁股好翘。”

高海宁笑言拍完剧后觉得自己比以往粗鲁，不少朋友都惊讶她的麻甩（粗鲁）演绎，“因大家认识的我都是比较斯文，监制这次好像打开了我的麻甩基因，受角色影响，我发现自己都粗鲁了。（可担心吓走追求者？）监制说不要紧，剧中还有很多角色扮演，到时很多男生会涌过来。”

另外，她在16日晚播出的剧集中演绎一场情绪复杂的哭戏，被网民大赞有层次，她指拍摄时一直要hold住情绪，到拍完后即爆哭。