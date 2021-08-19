Hugh Jackman: 《回忆潜行》深深打动我

Hugh Jackman参演过那么多电影，哪怕是金刚狼系列的《Logan》也有让人动容时刻，而这次的《回忆潜行》（Reminiscence）更是让人留下深深遗憾，那他在读电影剧本时是否有落泪？

电影《回忆潜行》（Reminiscence）正式上映，电影叙述在未来的世界中，科技让人们能让回忆重现，并回到记忆中去生活或找回失去的人或事。Hugh Jackman饰演的男主角Nick Bannister是这项服务的声音导览员，每一天接见不同的客户，指引他们回到回忆里。

故事的第一个亮点来自女主角Mae的出现。由Rebecca Ferguson所饰演的Mae是个神秘的女郎，充满美丽的她深深吸引了Nick的注意，最后甚至还发展出了一段甜蜜的爱情。但突然有一天，Mae却有如人间蒸发般消失了。Nick难以置信，他深信一个人不可能凭空消失，也许他在生活中看漏了哪些细节，于是他回到自己的回忆里，一遍一遍地翻阅。

作为他的助手，由Thandiwe Newton饰演的Watts不能袖手旁观。为了将Nick拉回现实生活，她让公司与警方合作，从罪犯回忆中搜证。但没想到的是，Mae竟然出现在其中一个罪犯的回忆里，而且还与罪犯Saint Joe（吴彦祖饰演）有关系！

Mae到底是谁？Nick是否能找回她？Watts的出现如何改变了Nick的命运？Saint Joe这个恶人有什么不为人知的痛点？

zaobao.sg专访演员和导演，第一段视频来听听Hugh Jackman、Thandiwe Newton和吴彦祖分享电影故事和角色！